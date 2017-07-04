Талантливой молодежи могут запретить выезд за границу. Они нужны родине
Российские власти могут запретить выезд из страны талантливой молодежи. С такой инициативой выступил Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин
Российские власти могут запретить выезд из страны талантливой молодежи. С такой инициативой выступил Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин. В фонде весьма обеспокоены тем, что молодые специалисты уезжают из России и наносят тем самым ущерб экономике страны.
Руководство фонда направило письмо на имя министра обороны России Сергея Шойгу, в котором предлагается давать отсрочку от армии до 27 лет для молодых людей, которые окончили вуз с красным дипломом, либо продолжили учиться в государственных вузах. Также отсрочку предлагается дать молодым людям, которые учатся на заочном отделении и одновременно работают на оборонно-промышленных предприятиях, сообщает Znak.com.
Фактически это означает освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России установлен до 27 лет.
Русский академический фонд предлагает в дальнейшем запретить выезд за границу россиянам, которые воспользовались отсрочкой от службы в армии, а также обладателям красных дипломов.
В фонде указали на резкий рост показателей эмиграции среди молодежи. Особенно за последние 4 года выросло число желающих получить «гринкарту», которая позволяет уехать в США. По данным фонда, в 2015 году более 265 тысяч участников программы были из России.
В фонде племянника президента считают, что отъезд молодых специалистов из России причиняет «невосполнимый ущерб российской экономике», поэтому выезд хотя бы для некоторых категорий молодых людей предлагается ограничить.