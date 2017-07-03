Глава Минсельхоза посоветовал россиянам переходить на вино. Это улучшит демографию
Глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев нашел способ улучшения демографической ситуации в стране. Сократить число смертей, по мнению чиновника, поможет вино. Однако россияне в своем большинстве предпочитают пить крепкие напитки, которые забирают здоровье
Глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев нашел способ улучшения демографической ситуации в стране. Сократить число смертей, по мнению чиновника, поможет вино.
Александр Ткачев отметил, что россияне в массе предпочитают употреблять крепкие напитки, а это «забирает здоровье». «Употребление вина изменит ситуацию и демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», - заявил глава Минсельхоза в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
Министр отметил, что в европейских странах реклама вина разрешена и это не сказывается на здоровье населения. «Сейчас ситуация (в России) меняется в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться. Конечно, всему есть мера - можно и воды ведро выпить и умереть», - добавил г-н Ткачев.
Что касается развития винодельческой промышленности в России, то сейчас, по словам министра, производство вина растет, появляются качественные сорта, которые дешевле французских или итальянских вин.
«Мы закладки по винограду увеличиваем с каждым годом на 50 процентов, есть господдержка, есть востребованность этого продукта», - рассказал министр Ткачев.