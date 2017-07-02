Прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов в московских аэропортах
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов в столичных аэропортах в пятницу, 30 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов в столичных аэропортах в пятницу, 30 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Прокуроров в первую очередь интересует выполнение авиакомпаниями своих обязательств перед пассажирами.
По данным транспортной прокуратуры, всего в столичных аэропортах было задержано и отменено 110 авиарейсов.
Причиной коллапса стал сильный ураган, который сопровождался сильным ветром, ливнями и грозами. Более 100 рейсов были отменены и задержаны, около 60 воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Также сообщалось о повреждении молнией двух пассажирских лайнеров при заходе на посадку в московские аэропорты.
По состоянию на утро 1 июля в аэропортах Москвы задерживались уже 450 авиарейсов, еще более 40 рейсов были отменены. Большая часть задержанных рейсов пришлась на аэропорты «Домодедово» (179 рейсов) и «Шереметьево» (270 рейсов).
В связи с массовыми задержками рейсов прокуратура намерена выяснить соблюдение перевозчиками прав пассажиров. Напомним, что авиакомпании в случае длительных задержек вылетов обязаны предоставить пассажирам напитки, питание и обеспечить ночевку в гостиницах.
«В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре.