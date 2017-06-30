На Москву и область обрушился очередной ураган. Есть первые данные о пострадавших
На Москву и Подмосковье в пятницу, 30 июня, обрушился тропический ливень с громом и молнией. В результате сильного дождя многие районы столицы оказались затоплены. Под воду частично ушли и вылетные магистрали, что привело к пробкам в 7-9 баллов
На Москву и Подмосковье в пятницу, 30 июня, обрушился тропический ливень с громом и молнией. В результате сильного дождя многие районы столицы оказались затоплены. Под воду частично ушли и вылетные магистрали, что привело к пробкам в 7-9 баллов.
Телеканал РЕН ТВ сообщает о первом пострадавшем в результате урагана. На Мироновской улице упавшее дерево придавило человека. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. По другим данным, в Москве пострадали пять человек, а в Подмосковье погиб мужчина.
В московских аэропортах из-за урагана задержаны десятки рейсов. Пассажиры «Шереметьево» в социальных сетях пишут, что в аэропорту затопило взлетно-посадочную полосу.
«Интерфакс» сообщает, что в два пассажирских самолета на подлете к Москве ударила молния. Один из лайнеров прибыл во «Внуково» из Астрахани, а второй прибыл из Праги и приземлился в «Шереметьево». Пострадавших среди пассажиров нет, на внешней стороне фюзеляжей самолетов обнаружены повреждения.
В МЧС России посоветовали гражданам по возможности не выходить на улицу, держаться дальше от окон, не укрываться под деревьями и обходить рекламные щиты.
По словам синоптиков, сильные ливни продлятся в столичном регионе до вечера пятницы. Ожидается, что за несколько часов выпадет месячная норма осадков.
В мэрии Москвы сообщили, что коммунальные и экстренные службы города переведены на усиленный режим работы.
Напомним, последний раз сильный ураган обрушивался на столицу 29 мая. Тогда в результате стихии погибли 16 человек.