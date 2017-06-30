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здравоохранение
Дмитрий Михайлов
30 июня 15:04

Общество врачей с ограниченным образованием

По прогнозам специалистов сегодняшняя система медобразования в стране через 10-15 лет приведет к ситуации, когда в России образованные врачи исчезнут как вид

Привет от Минздрава

Министерство здравоохранения РФ изменило порядок приёма на обучение в ординатуру, и новые правила действуют для абитуриентов с лета 2017 года. Буквально в шок повергла студентов медвузов балльная система, которая сильно уменьшила шансы на поступление тем, у кого нет красного диплома. В профильных группах «ВКонтакте» сотни людей обсуждают, что теперь будет с ними и медициной, и подписывают петицию за отмену приказа, хотя, судя по отзывам, многие студенты даже не слышали о Приказе Минздрава от 11.05.2017 за № 2017н «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа высшего образования – программ ординатуры»». 

Главное нововведение – бальная система за аккредитацию выпускника и личные достижения, что многие приняли как политику ограничения числа студентов, которым удастся «просочиться» на ординатуру – а остальным прямая дорога в поликлиники.

Больше всех возмущаются нынешние выпускники и старшекурсники медвузов. В соцсетях можно найти такие комментарии: «… шесть лет учился, не знал ни о каких личных достижениях для ординатуры, и вот тебе под нос суют эти баллы, которые ты, оказывается, должен был накопить за время учебы». Возможно, их сможет услышать министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая в одном из своих интервью сказала, что  уровень подготовки врачей в вузах упал до "бесстыдно низкого".

Казалось бы, надо что-то делать – иначе врачи-«двоечники» так и будут продолжать собирать свои личные «кладбища». Но Минздрав пошел от обратного – повысил проходную «планку» для желающих идти в ординатуру, которая всегда была едва ли не «вторым институтом», давая студентам реальные знания и умения перед тем, как они пойдут практиковать.

Прощай, интерны?

Но и шлагбаум перед ординатурой стал всего лишь продолжением этой ущербной чиновничьей политики по отношению к будущим врачам. Вместо улучшения качества образования в медвузах у студентов украли то, о чем сами они говорили, что день практики в больнице заменяет месяц учебы. С 2016 года федеральный закон N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" интернатуру упразднил. Выпускники медицинских вузов получили право сразу идти работать в качестве врачей общей врачебной практики (включая и терапевтов, и педиатров, и амбулаторных стоматологов) в поликлиниках и районных больницах. Как в военное время — курсы в несколько месяцев и специалист готов.

На практике это означает: все студенты-медики, окончившие шесть курсов и получившие диплом по специальности "Педиатрия", "Лечебное дело" и "Стоматология", на три года уходят в поликлиники. В наше многострадальное первичное звено, на самый уязвимый, передний край фронта борьбы за здоровье граждан. В те кабинеты, где решается судьба больного, где требуется множество навыков, знаний и профессионализма. А откуда это все у человека, который лишь вчера из-за парты?

Гневные отклики понеслись в соцсетях: «Отбивают всю тягу и стремление к медицине, вузы теперь готовят терапевтов и педиатров! Заставляют идти на 3 года работать терапевтом, получать мизерную зарплату, а потом если кто то захочет, то пойдут в ординатуру, за бешеные деньги! И чем это все закончится? У нас нехватка узких специалистов, теперь их вообще будет 1%, и то как Боги, которые будут бабки грести лопатой, и  благодаря либо связям, либо богатым родственникам которые помогут оплатить всю учебу. Зато тупых терапевтов будут полные больницы, и они будут никому не нужны. Все против народа делается!...»

«…. лишаете возможности вообще чему то научить молодых, отменив интернатуру, очередное уничтожение здравоохранения…».

Не отстают в критике и специалисты. Анна Андронова, врач-кардиолог, писатель, считает, что опыт, приобретенный во время клинической практики, чрезвычайно важен: «Откуда были мои практические знания? От работы. Все можно было обсудить. Что и как делать с больным, как посадить, как повернуть, что спросить, что назначить и почему в такой дозе. Читали истории болезни, спрашивали, спорили. Освоили множество практических манипуляций и навыков. Мы были не просто помощниками, а находились при должности, на работе. Я приобрела тогда ничем не заменимый опыт…».

Любой в нашей стране знает, что в поликлиниках катастрофически не хватает участковых врачей как взрослых, так и детских. И Минздрав в лице Скворцовой, выделяя пять приоритетных проектов на ближайшие годы, одним из них указал «Ликвидацию дефицита участковых врачей и повышение качества подготовки медиков».

И выходит некая палка о двух концах – да, пожалуй, отмена интернатуры может решить кадровую проблему, заткнуть дыру, но поднимет ли уровень поликлиник? Скорее всего, специалист, не имевший достаточной реальной, а не виртуальной практики, больше навредит, чем поможет. Тонкости практической работы придется освоить в одночасье – а в медицине не действует поговорка «кто поспешит – людей насмешит». Здесь обычно вторая часть фразы с трагическим концом.

А вот мнение обычной студентки Анны: «Я учусь в меде, это ведущий университет страны, мне не страшно пропускать интернатуру. Я уверена, что наши педагоги смогут подготовить нас к поступлению в ординатуру за шесть лет основного обучения. В региональных медицинских вузах, где уровень обучения ниже, будут выпускать медиков, которые не достаточно подготовлены к врачебной практике. Даже в моем университете преподаватели не понимают, как «зеленых» врачей можно отправлять на работу, если у них не было года практики…».

Доктор, к вам можно? Лучше не надо!

А ведь помимо того, что теперь реальная учеба в медвузах «укорочена», существует и проблема самого образования в профильных учебных учреждениях. Эксперты говорят, что сегодня студенты – малообразованные, поверхностные люди. Интернет заменил знания, прочли максимум одну-две книги сверх школьной программы. Если спросить, для чего они пришли в медицину, то большинство не даст внятного ответа.

На тысячу студентов медицинского института английский язык на уровне прочесть статью в  научном журнале и перевести знают десять человек – то есть 1%. Без этого о каком медицинском образовании сегодня можно говорить?

Да и сама учебная программа, если и была хороша когда-то – но ведь время идет, все меняется – а новинок, по сути, нет. Есть «столетняя» программа, по которой студент в течение, условно, недели изучает урологию. Одну неделю за все пять лет обучения. Что он выучит за неделю?

Поэтому даже проблема доступа студента к больным для практики – не так актуальна. Зачем ему доступ к больным? Проблема глубже, проблема системная. Система преподавания в том понимании, которое сформировалось во всем мире, отсутствует. Государственной программы подготовки специалистов не существует. Есть ординатура – те, кто все-таки собирается быть врачами, приходят в клинику на два года. Но даже за два года из человека нельзя сделать врача! За границей эта стадия, резидентура, занимает от 4 до 7 лет. Что уж говорить о тех, кому придется работать даже без нее?

Во многих цивилизованных странах человек заканчивает институт, дальше, выбирая, к примеру, гинекологию, в течение 6 лет он по полгода изучает в больнице эмбриологию, акушерство, неонатологию. Учится принимать роды, делать аборты, оперировать шейку матки. Последние два года делает по 10-20 операций каждого вида. Под наблюдением опытного специалиста, но сам. И выходит полноценным гинекологом. У нас же система постдипломного образования пока категорически не может выпустить такого доктора.

Та же проблема по среднему медперсоналу. Медсестра – человек, на котором все держится в отделении, со средней зарплатой по 2015-му году 27 тысяч рублей. А у нее семья, дети, заботы, расходы – как прожить?

В нашей прессе не принято много говорить о медсестрах – соответственно, мало кто знает, что в некоторых странах есть такое понятие: институт медсестер. После выпуска такая медсестра – серьезный специалист.

Наш «специалист» - это девочка из медучилища, которая ладно, если научилась инъекцию делать. А у нее в отделении может стоять десяток-другой новейших аппаратов, где нет русских букв – и включать и выключать их надо не только правильно, но и быстро – они стоят в реанимациях, в интенсивных терапиях, в операционных – жизнь человека порой зависит от секунд. 

Как пример, что может случиться, когда при хорошем, в общем-то, оснащении людьми занимаются «двоечники» - Брянский перинатальный центр, закрытый недавно после гибели 12 малышей. Одна из мам рассказывала, как во время УЗИ «молодая девочка в белом халатике долго что-то высматривала в шпаргалке и только потом подошла к аппарату».

Не вылечим – так подлечим

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарев: «У нас нет прорыва в медицине – у нас в медицине спад. Мы считаем, что наличие КТ и МРТ означает прорыв, – смешно! Прорыв совершают люди, а не техника. А те студенты, с которыми мы имеем дело сегодня, никакого прорыва совершить не могут. И не смогут до тех пор, пока условия обучения будут позволять им окончить институт, не зная элементарных вещей. Вот ты стояла у меня за спиной на операции вместе со студентами 4-5-го курса. Я оперирую простату, спрашиваю их: "Что это за орган?" Знают семь из десяти. Трое не знают! Говорю им: "Это предстательная железа". Ну хорошо. Дальше спрашиваю: "Где она находится?" Знают пятеро. Половина!

Как сдали экзамен? Спрашиваю у чиновников, те в ответ: "Они подучат". Вот это наше, посткоммунистическое отношение. Потому и в больнице говорят: "Мы вас подлечим". Подлечим, а не вылечим!

И медики в любом регионе, хоть центр, хоть провинция, должны быть примерно одного уровня. Иначе есть опасность, что через 10-15 лет мы столкнемся с ситуацией, когда у нас образованных врачей в принципе не будет.

И вроде бы правильно говорит  министр здравоохранения Вероника Скворцова, что «врач должен учиться всю жизнь» – да только чему будет учиться недоученный в ВУЗе доктор, и какую квалификацию он будет повышать, если из всей предыдущей квалификации у него только диплом, полученный по старому принципу: лишь бы «корку» получить – а дальше будет видно.

По мнению Дмитрия Пушкарева, не может быть великой страны с больной медициной, о которой знают и чиновники. И если нет другого стимула заставить их взяться за медицину, значит, надо заставить их лечиться в обычных городских больницах и поликлиниках, а не за границей или в системе бывшего 4-го Управления, называющееся нынче чуть иначе «Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации», но то же по сути, что и десятки лет назад – лечащее чиновников высшего звена.

Но ведь и в самом деле любую революцию нужно начинать сверху – если не хочешь, чтобы ее устроили снизу. Нынешнюю реформу медицины революцией назвать трудно – если только «кровавой». Закрываются больницы и поликлиники, увольняются медики, фальсифицируются данные о зарплатах врачей, медики бастуют по всей стране, закупается некачественное оборудование, госзаказы давно превратились в огромную мафиозную клоаку, а глава Минздрава Вероника Скворцова в многочисленных интервью спокойно рассказывает о том, что приоритет ее ведомства – сохранение доступной бесплатной и качественной медицины.

Как можно сохранять то, что уже развалили? Какая доступность, если, как и 10-20-30 лет назад люди приходили взять талон в поликлинику к семи утра и уже были в очереди двадцать пятые, тридцать седьмые, сорок четвертые, так приходят и сейчас (взять талон через интернете далеко не каждому россиянину под сил)? Бесплатная? Вы спросите у любого человека, если он ответит предельно честно – сколько денег в конверте и прочих «благодарностей» он отдал за свою жизнь медработникам? Счета нет. И не потому, что медики на земле сплошь крохоборы – нет, это просто давно сложившаяся система, которая пока сильнее всех нас, плюс зарплата, очень далекая от той, что стоит в отчетности госпожи Скворцовой. Про качественную лучше вообще промолчать.

Хотя, со слов главы Минздрава – у нас все более-менее, а где-то даже выше среднего. Может, госпоже Скворцовой самой хоть раз попробовать взять талон к врачу в поликлинике, заняв очередь в пять утра, а потом попасть на прием к молодому «специалисту», которые при постановке диагноза роется в… интернете, потому что учебы в ВУЗе ему для знаний не хватило?

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