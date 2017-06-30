Мать плененного на Украине разведчика попросила помощи в освобождении сына
Мать российского разведчика Виктора Агеева, который попал в плен в Луганской области, опровергла заявление Министерства обороны РФ о том, что ее сын никогда не служил по контракту в российской армии
Мать российского разведчика Виктора Агеева, который попал в плен в Луганской области, опровергла заявление Министерства обороны РФ о том, что ее сын никогда не служил по контракту в российской армии. По словам женщины, Виктор Агеев через год после прохождения срочной службы в армии в 2016 году поступил на службу по контракту.
Светлана Агеева обратилась в алтайское отделение партии «Яблоко» и рассказала, что 18 марта 2017 года ее сын уехал служить в город Батайск, в одну из частей Ростовской области. Последний раз он позвонил матери 30 мая и не говорил, что собирается расторгать контракт. Напротив, он был доволен новой службой и прислал приказ о присвоении воинского звания ефрейтор от 4 мая.
В конце июня женщина узнала из новостей Русской службы ВВС о том, что ее сын попал в плен. «Я обращалась в район военкомат, в краевой военкомат для разъяснения, но никаких разъяснений», - рассказала Светлана Агеева, слова которой приводит «Новая газета».
Женщина обратился в партию «Яблоко» с просьбой оказать содействие в «установлении причин, как ее сын оказался там, в условиях содержания в следственных учреждениях Украины, возможности связаться с ним по телефону, интернет и т.д., в освобождении и возвращении домой».
На просьбу женщины откликнулся петербургский депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Он обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой провести «срочную проверку» по заявлению Светланы Агеевой.
В Минобороны РФ ранее заявили, что сообщения о пленении Виктора Агеева украинскими силовиками не соответствуют действительности. В ведомстве отметили, что Агеев уже не служит в российской армии.