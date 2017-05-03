Меню
Общество
Смертность от гриппа возросла в три раза
Общество
03 мая 00:13

Мэрия Москвы составила список из 4500 жилых домов, которые попадут под снос

На сайте мэрии Москвы опубликован список жилых домов, которые попадают под программу сноса «хрущевок». В список попали пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома

Фото: primepress.info

На сайте мэрии Москвы опубликован список жилых домов, которые попадают под программу сноса «хрущевок». В список попали пятиэтажные дома  первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома.

В список, опубликованный на портале правительства Москвы, попали 4546 объектов. Из них 1064 жилых здания расположены в Восточном административном округе столицы.

Мэр Сергея Собянин сообщил, что при составлении этого списка власти руководствовались мнением жителей домов и сведениями о техническом состоянии зданий.

«В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 года», - заявил градоначальник.

Голосование по вопросу включения домов в финальный список подлежащих сносу объектов будет проводиться в период с 15 мая по 15 июня 2017 года в электронной системе «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы».

Власти обещают, что в случае несогласия местных жителей, дома будут исключены из списка под снос.

После подведения итогов голосования власти определят сроки, очередность сноса и источники финансирования. Согласно предварительным оценкам, всего на строительство новых домов и переселение москвичей понадобится примерно 10–15 лет.

Чиновники сообщили, что уже начали информировать собственников квартир в домах, которые включены в список реновации. В ближайшее время москвичи получат sms-сообщения и письма по электронной почте.

Читайте также
Власти Москвы построят на месте «хрущевок» дома нового поколения
В Москве неизвестные плеснули в лицо активистке «Яблока» химическим раствором
Депутат Госдумы сообщила об угрозах в свой адрес из-за позиции по вопросу сноса хрущевок
Сейчас на главной
Горячие новости
Но жить в них будут уже другие люди
Московские власти планируют построить на месте снесенных «хрущевок» монолитные и панельные жилые дома «нового поколения». Новые дома будут оснащены современными инженерными системами, в подъездах будут работать камеры видеонаблюдения
Авторская колонка
Зеленка как новое оружие антиоппозиции
Зловещая зеленка (новое оружие антиоппозиции) навеяла мне один эпизод из не слишком похвального детства. Я – в классе пятом или шестом, и вот как-то наш учитель по труду говорит: «На школьном дворе чьи-то отличные доски лежат. Нам бы для занятий парочку…»...
Ларин Александр
Горячие новости
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 95 тысяч евро трем гражданам за пытки во время допросов
Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить трем гражданам РФ компенсацию размере 95 тысяч евро за избиения во время задержания
Горячие новости
Алексей Навальный опубликовал фотографии предполагаемых соучастников нападения с зеленкой
Соратники оппозиционера установили личность человека, который предположительно плеснул ему в лицо зеленкой, в результате чего он получил химический ожог глаза
Горячие новости
Никакого праздника
Власти курортной турецкой провинции Анталья ввели запрет на распитие алкогольных напитков, который в том числе касается иностранных граждан. Согласно новым правилам, запрещается употреблять спиртные напитки за пределами отелей, кафе и баров
Горячие новости
В Москву возвращается прохладная погода
По данным Гидрометцентра России, уже в среду, 3 мая, температура воздуха понизится сразу на 10 градусов и составит 13-15 градусов тепла. В четверг, 4 мая, температура воздуха днем составит уже 11, 13 градусов с плюсом
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

РФПЛ
Без четырех очков чемпион
26-й тур практически подвел черту золотой гонке. "Спартак", обыграв на чужом поле ЦСКА, за четыре тура до конца чемпионата опережает своего ближайшего преследователя — "Зенит" — на восемь очков.
Горячие новости
Московским властям наплевать на ПДД
Московские власти с мая будут эвакуировать с парковочных мест автомобили с нечитаемыми номерами. Такое решение было принято столичными чиновниками даже, не смотря на отказ депутатов Госдумы принимать соответствующий законопроект
Горячие новости
«Кадырова в Гаагу»
Несколько активистов изобразили «смерть» гомосексуалистов на проезжей части невского проспекта. Еще двое активистов держали радужный флаг и скандировали лозунг «Кадырова в Гаагу». Сотрудники полиции сразу же задержали участников акции.
Горячие новости
Лишний пиар оппозиционерам ни к чему
Кремль направил региональным властям разнарядку пресекать нападения на представителей оппозиции. Такое поручение было дано в связи с участившимися случаями нападений неизвестных на оппозиционных активистов.
Горячие новости
Самолет «Аэрофлота» попал в воздушную яму. Пострадали 25 человек
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-270 из Москвы в Бангкок, попал в зону турбулентности, в результате чего около 20 пассажиров получили травмы
Горячие новости
Найденные у полковника-миллиардера деньги принадлежали банкам
Следственные органы выяснили происхождение миллионов долларов и евро, которые были найдены в квартире экс-начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко
Горячие новости
Сотруднику петербургского метро припомнили теракт
В уголовном деле о теракте в петербургском метрополитене появился новый фигурант. Следственный комитет возбудил дело в отношении сотрудника подземки, который допустил на станцию «Академическая» предполагаемого смертника
Горячие новости
В российских городах прошла акция «Надоел». Десятки активистов задержаны
В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов страны в субботу, 29 апреля, состоялась акция «Надоел», которую организовало движение «Открытая Россия»
Горячие новости
246 млн рублей на ветер
Речь идет о двух трехэтажных домах, которые были возведены в микрорайоне Нижний Солнечный Керчи. Власти признали эти дома построенными с нарушением градостроительного, природоохранного и земельного законодательства
Горячие новости
В Москве объявили охоту на противников сноса хрущевок
В Москве неизвестные злоумышленники плеснули неким химическим раствором в лицо активистке партии «Яблоко» Наталье Федоровой, который выступает против программы по массовому сносу хрущевок в столице
работа
Главней всего – работа дома
Сегодня более 70% российских предпринимателей считают выгодным перевод сотрудников на удаленный режим работы. В то же время за рубежом уже указывают на недостатки подобных трудовых отношений
Горячие новости
Не хочешь идти в школу - иди работай на «Единую Россию»
По словам секретаря алтайского отделения «Партии прогресса» и главы штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого, школьников на пикеты приглашают активисты «Единой России»