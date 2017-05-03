Мэрия Москвы составила список из 4500 жилых домов, которые попадут под снос
На сайте мэрии Москвы опубликован список жилых домов, которые попадают под программу сноса «хрущевок». В список попали пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома
На сайте мэрии Москвы опубликован список жилых домов, которые попадают под программу сноса «хрущевок». В список попали пятиэтажные дома первого периода индустриального домостроения и некоторые другие аналогичные дома.
В список, опубликованный на портале правительства Москвы, попали 4546 объектов. Из них 1064 жилых здания расположены в Восточном административном округе столицы.
Мэр Сергея Собянин сообщил, что при составлении этого списка власти руководствовались мнением жителей домов и сведениями о техническом состоянии зданий.
«В перечень вошли пятиэтажки, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии, и в которых большая доля жителей (как правило, свыше 70%) желает участвовать в программе реновации. Мнение жителей выяснялось в ходе специальных поквартирных телефонных опросов, проведенных правительством Москвы в апреле 2017 года», - заявил градоначальник.
Голосование по вопросу включения домов в финальный список подлежащих сносу объектов будет проводиться в период с 15 мая по 15 июня 2017 года в электронной системе «Активный гражданин» и в центрах государственных услуг «Мои документы».
Власти обещают, что в случае несогласия местных жителей, дома будут исключены из списка под снос.
После подведения итогов голосования власти определят сроки, очередность сноса и источники финансирования. Согласно предварительным оценкам, всего на строительство новых домов и переселение москвичей понадобится примерно 10–15 лет.
Чиновники сообщили, что уже начали информировать собственников квартир в домах, которые включены в список реновации. В ближайшее время москвичи получат sms-сообщения и письма по электронной почте.