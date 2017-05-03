Власти Москвы построят на месте «хрущевок» дома нового поколения
Московские власти планируют построить на месте снесенных «хрущевок» монолитные и панельные жилые дома «нового поколения». Новые дома будут оснащены современными инженерными системами, в подъездах будут работать камеры видеонаблюдения
Московские власти планируют построить на месте снесенных «хрущевок» монолитные и панельные жилые дома «нового поколения». Новые дома будут оснащены современными инженерными системами, в подъездах будут работать камеры видеонаблюдения, а на придомовой территории разобьют парки.
На сайте московской мэрии сообщается, что на месте снесенных по программе реновации пятиэтажек появятся дома из трехслойных и энергоэффективных панелей с возможностью внутренней свободной планировки. Лифты будут опускаться до уровня входной группы так, чтобы до них не надо было добираться по лестницам.
Дома оснастят современными инженерными системами, которые гарантируют бесперебойную подачу воды, света и электричества. Кроме того, отмечают в мэрии, эти системы будут контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий.
В каждой квартире будет балкон или лоджия и фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы и окна застеклят стеклопакетами, полы покроют керамической плиткой.
В новых домах в обязательном порядке установят видеокамеры, которые будут работать круглосуточно. Во дворах разобьют парки, сделают велодорожки и поставят общедоступную спортивную, детскую и досуговую инфраструктуру.
Всего в рамках программы реновации жилищного фонда в Москве планируется снести 8 тысяч многоквартирных домов общей площадью более 25 млн кв. м, в которых проживает сейчас 1,6 млн человек. Собственникам квартир с таких домах предоставят жилье в более современных домах в пределах «родных» районов.