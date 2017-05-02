ЕСПЧ обязал Россию выплатить 95 тысяч евро трем гражданам за пытки во время допросов
Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить трем гражданам РФ компенсацию размере 95 тысяч евро за избиения во время задержания
Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию выплатить трем гражданам РФ компенсацию размере 95 тысяч евро за избиения во время задержания.
Жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов в ЕСПЧ подали Александр Олисов, Никита Данишкин и Юрий Зонтов.
Истцы сообщили, что сотрудники полиции применяли к ним насилие, с целью их признания в преступлениях. По словам потерпевших, полицейские били их кулаками, дубинкой, пинали, душили, связывали в причиняющих мучения позах, поднимали и бросали.
Кроме того, российские следственные органы отказались проводить расследования по жалобам на пытки.
Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении статьи 3 (запрещение пыток) Европейской Конвенции по правам человека. Власти не провели полноценного расследования пыток, ограничиваясь лишь проведением доследственной проверки.
Олисову, Данишкину и Зонтову присудили 95 тысяч евро на троих и 3 тысячи евро судебных издержек.
Никиту Данишкина обвиняли в подготовке террористического акта, а Юрия Зонтова обвиняли в совершении кражи золотой цепочки и телефона.