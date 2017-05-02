Алексей Навальный опубликовал фотографии предполагаемых соучастников нападения с зеленкой
Соратники оппозиционера установили личность человека, который предположительно плеснул ему в лицо зеленкой, в результате чего он получил химический ожог глаза
Соратники Алексея Навального установили личность человека, который предположительно плеснул в лицо оппозиционеру зеленкой, в результате чего он получил химический ожог глаза.
По версии оппозиционеров, нападавшим оказался активист радикального движения SERB Александр Петрунько. Его опознали интернет-пользователи на видеозаписи нападения. Ранее также сообщалось, что к нападению может быть причастен активист этого же движения Алексей Кулаков.
Сам Кулаков в беседе с «Новой газетой» заверил, что лишь снимал на камеру акцию против Навального. Петрунько обвинения в свой адрес пока не прокомментировал.
Алексей Навальный в своем блоге также опубликовал фотографии еще двух людей, которые могут быть причастны к нападению на него. Их личности пока не установлены. Оппозиционер попросил всех, у кого есть какая-либо информация об этих людях, а также в целом о нападении присылать ее анонимно на blackbox.fbk.info или почтовый ящик zhdanov@fbk.info.