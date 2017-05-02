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02 мая 00:13

В Петербурге задержали участников акции в поддержку гомосексуалистов

Несколько активистов изобразили «смерть» гомосексуалистов на проезжей части невского проспекта. Еще двое активистов держали радужный флаг и скандировали лозунг «Кадырова в Гаагу». Сотрудники полиции сразу же задержали участников акции.

Фото: Twitter/merr1k

В Санкт-Петербурге 1 мая прошла акция в поддержку представителей секс-меньшинств в связи с сообщениями в прессе о массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне.

Несколько активистов изобразили «смерть» гомосексуалистов на проезжей части невского проспекта. Еще двое активистов держали радужный флаг и скандировали лозунг «Кадырова в Гаагу».

Сотрудники полиции сразу же задержали участников акции. По данным «Фонтанки», всего на первомайских акциях задержали 10 человек. Портал «ОВД-Инфо» сообщает о 17 задержанных.

Среди задержанных оказался активист Виктор Степанов, который нес плакат с надписью «Путин вон, Путин зло».

Задержанный правозащитник и координатор «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков сообщил «Фонтанке», что участников акции отвезли в 28-й отдел полиции Санкт-Петербурга.

«Полицейские требовали убрать флаг. Нам не объяснили, какие нормы какого закона мы нарушили», - рассказал Кочетков.

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