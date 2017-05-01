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01 мая 10:37

Пассажиры рейса «Аэрофлота» получили травмы после попадания самолета в зону турбулентности

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-270 из Москвы в Бангкок, попал в зону турбулентности, в результате чего около 20 пассажиров получили травмы

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-270 из Москвы в Бангкок, попал в зону турбулентности, в результате чего около 20 пассажиров получили травмы.

После посадки лайнера в аэропорту Бангкока несколько человек были госпитализированы. Ряд пассажиров получили переломы. Стационарная медицинская помощь понадобилась большинству пострадавших, сообщает «Интерфакс».

Агентство ТАСС уточняет, что в результате попадания самолета в зону турбулентности пострадали 25 человек. Из них 19 были госпитализированы.

Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. Многие пассажиры в это время были не пристегнуты ремнями безопасности.

При сильном толчке самолет подбросило на 100-200 метров вверх, в результате чего непристегнутые пассажиры по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы. Больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части самолета.

Всего на борту находилось более 300 человек. Члены экипажа не пострадали.

В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что пострадавшим пассажирам рейса Москва – Бангкок будет выплачена компенсация.

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