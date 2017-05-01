Пассажиры рейса «Аэрофлота» получили травмы после попадания самолета в зону турбулентности
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-270 из Москвы в Бангкок, попал в зону турбулентности, в результате чего около 20 пассажиров получили травмы
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-270 из Москвы в Бангкок, попал в зону турбулентности, в результате чего около 20 пассажиров получили травмы.
После посадки лайнера в аэропорту Бангкока несколько человек были госпитализированы. Ряд пассажиров получили переломы. Стационарная медицинская помощь понадобилась большинству пострадавших, сообщает «Интерфакс».
Агентство ТАСС уточняет, что в результате попадания самолета в зону турбулентности пострадали 25 человек. Из них 19 были госпитализированы.
Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. Многие пассажиры в это время были не пристегнуты ремнями безопасности.
При сильном толчке самолет подбросило на 100-200 метров вверх, в результате чего непристегнутые пассажиры по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы. Больше всех пострадали пассажиры, находившиеся в хвостовой части самолета.
Всего на борту находилось более 300 человек. Члены экипажа не пострадали.
В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что пострадавшим пассажирам рейса Москва – Бангкок будет выплачена компенсация.