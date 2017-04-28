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28 апреля 16:03

В Москве неизвестные плеснули в лицо активистке «Яблока» химическим раствором

В Москве неизвестные злоумышленники плеснули неким химическим раствором в лицо активистке партии «Яблоко» Наталье Федоровой, который выступает против программы по массовому сносу хрущевок в столице

Фото: mosyabloko.ru

В Москве неизвестные злоумышленники плеснули неким химическим раствором в лицо активистке партии «Яблоко» Наталье Федоровой, который выступает против программы по массовому сносу хрущевок в столице. О происшествии сообщил руководитель московского отделения партии Сергей Митрохин.

По словам Сергея Митрохина, в результате инцидента у Федоровой пропало зрение.

Нападение на Наталью Федорову произошло около ее дома. В партии отметили, что несколько дней назад едорова на встрече с представителем управы района она раскритиковала идею «переселения москвичей». В этой связи в  «Яблоке» предполагают, что нападение могло быть связано с ее общественной деятельностью.

Отметим, что Наталья Федорова не единственная противница программы реновации жилищного фонда, которая за последнее время подверглась нападению со стороны неизвестных.

Днем ранее неустановленные злоумышленники порезали колеса автомобиля активистке Юлии Галяминой, которая перед этим подала заявку на проведение митинга против сноса домов.

Кроме того, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов сообщил о поджоге своей квартиры, который он связал с тем, что голосовал против законопроекта о реновации. Вслед за ним депутат от «Справедливой России» Галина Хованская, которая также голосовала против, пожаловалась на угрозы в свой адрес.

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