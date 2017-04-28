Главней всего – работа дома
В современных компаниях все больше сотрудников трудятся дистанционно, но для них это может обернуться стрессами и разводами
Сегодня более 70% российских предпринимателей считают выгодным перевод сотрудников на удаленный режим работы. В то же время за рубежом уже указывают на недостатки подобных трудовых отношений. Последние исследования говорят о негативном влиянии надомной работы на психику.
Компания «Битрикс24» опросила руководство около 700 компаний малого и среднего бизнеса об использовании дистанционного труда. Оказалось, что только в 14% из них ни один сотрудник не работает дома. Треть компаний признали, что до 10% их персонала трудятся удаленно, а 27% руководителей «держат на расстоянии» более половины работников. От 30 до 50% надомников работает в каждой пятой компании.
В «Битрикс24» приходят к выводу, что этот тренд будет сохраняться и дальше. В 2017 году более 27% российских компаний хотят перевести на удаленку свыше половины сотрудников. Почти 17% будут использовать дистанционный труд каждого десятого работника, еще столько же – каждого третьего. Вместе с тем 26% работодателей в этом году не будут переводить своих сотрудников на удаленную работу.
Причем надомный работник – это далеко не всегда фрилансер, только треть компаний пользуются их услугами. Большинство переводят на удаленку штатный персонал – таких компаний 40%. В основном на дому работают программисты, службы техподдержки и колл-центров, дизайнеры и другие.
Доцент Академии народного хозяйства и госслужбы Эмиль Мартиросян считает, что борьба «с бесполезным «офисным планктоном» - это устоявшаяся тенденция не только крупного, но и малого и среднего бизнеса в России. Один из последних примеров – перевод оператором «Билайн» на дистанционную работу от 50 до 70% сотрудников. В компании «Тинькофф» работает на дому значительная часть персонала. В некоторых фирмах полностью «удаленными» становятся один-два дня в неделю.
Вместе с тем, по данным HeadHunter, из 300 тысяч вакансий только 13 тысяч (3,8%) предлагают удаленную работу. То есть значительная часть работодателей относятся к новому формату настороженно. Треть их них, по опросу «Битрикс24», предпочитают контролировать персонал напрямую. Правда, половина руководителей отмечают, что оплачивать конкретный труд вместо офисного времени выгоднее.
На западе надомный труд используют давно и в гораздо больших масштабах. В докладе Международной организации труда (МОТ) и Европейского фонда по улучшению условий жизни сказано, что 17% работников в развитых странах трудятся дистанционно. Но впереди планеты всей в этом смысле США и Япония (40%). В Дании, Швеции и Нидерландах удаленно работает до трети населения, а в Италии таких уже 9%.
Необходимо отметить, что в западных странах уже «охладели» к такой форме трудовых отношений. Так, компания IBM, которая несколько десятков лет пользовалась дистанционным трудом, возвращает персонал в офисы. Это 2,6 тысяч маркетологов, а также неназванное количество IT-специалистов, работников отдела закупок и специалистов, обслуживающих суперкомпьютер IBM Watson. Сотрудникам предложены отделения компании в нескольких городах, и в случае отказа их, скорее всего, уволят.
МОТ также не в восторге от опыта удаленной работы, накопленного западными компаниями. Авторы доклада говорят о том, что гибкий график работающих дома ведет к повышению производительности труда и устанавливает баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью. Но вместе с тем, эти же преимущества могут стать недостатками без должного контроля: количество рабочего времени увеличится, а работа плавно перетечет в частную жизнь. Превращение квартиры в офис может привести к нарушению сна и стрессам. Это подтверждает и статистика: 41% опрошенных, которые по роду деятельности часто перемещаются, испытывают стресс, а среди офисных работников таких 25%. Что касается бессонницы, то на нее жалуются 42% работающих на дому или в нескольких местах, и только 29% - офисных работников. Есть данные, что удаленная работа приводит к семейным конфликтам.
«В некоторых случаях работа в удаленном режиме может пойти на пользу продуктивности, однако постоянно работать дома не стоит», – делает вывод соавтор доклада МОТ Джон Мессенджер.