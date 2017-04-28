Обвинение просит суд приговорить Руслана Соколовского к 3,5 годам за игру в покемонов в храме
Гособвинение попросило приговорить видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Молодого человека, напомним, судят за игру в Pokemon Go в храме
Гособвинение попросило приговорить видеоблогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Молодого человека, напомним, судят за игру в Pokemon Go в храме. Судебное разбирательство проходит в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга.
Уголовное дело в отношении Руслана Соколовского было возбуждено после того, как блогер выложил в интернет видеоролик ловли покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ему предъявлено обвинение по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Представитель гособвинения попросил суд признать Соколовского виновным и приговорить его к 3,5 годам лишения свободы. В противном случае он «не исправится и будет чувствовать безнаказанность». Прокурор отметил, что Соколовского нужно отправить в колонию, так как за ним должен осуществляться серьезный контроль, а в поселении он не исправится.
Адвокат блогера Алексей Бушмаков попросил суд оправдать его клиента, отметив, что вина подсудимого не была доказана.
Защита отметила, что основным доказательством в деле стала экспертиза, а пленум Верховного суда говорит о том, что критика религиозных организаций не является правонарушением сама по себе.
«Руслан искал славы и денег, оскорбить никого не хотел. Можно ли судить за плохое воспитание? Думаю, нет», - отметил адвокат.