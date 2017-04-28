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28 апреля 07:41

В Москве неизвестные подожгли квартиру депутата от КПРФ, голосовавшего против сноса жилья

В Москве неизвестные устроили пожар в квартире депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова. Народный избранник отметил, что речь идет именно о поджоге и связал его с тем, что он голосовал против резонансного законопроекта о реновации

Фото: Facebook/Сергей Шаргунов

В Москве неизвестные устроили пожар в квартире депутата Госдумы от КПРФ Сергея Шаргунова. Народный избранник отметил, что речь идет именно о поджоге и связал его с тем, что он голосовал против резонансного законопроекта о реновации жилищного фонда в столице.

Сергей Шаргунов рассказал, что пожар в его квартире произошел на следующий день после того, как он проголосовал против принятия законопроекта о сносе «хрущевок» в Москве.

По словам народного избранника, это был именно поджог, а во время пожара в квартире находился его отец.

«Огонь пошел с балкона на 7 этаже. Возможно, разбили стекло и что-то закинули. Чудом спасся отец. Сгорели вещи, картины, обгорели иконы. Пожарные успели спасти две другие комнаты», - сообщил коммунист на своей странице в Facebook.

Депутат также сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы по факту поджога.

Сергей Шаргунов был одним из четырех депутатов, кто проголосовал против принятия документа о реновации, который дает право московским властям сносить жилые дома по своему усмотрению.

Напомним, что в минувший четверг неизвестные злоумышленники прокололи колеса машины активистки Юлии Галяминой, которая продала в мэрию Москвы заявку на проведение акции против массового сноса жилых домов в столице.

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