В центре Москвы из-за Парада Победы на две недели частично запретят парковку
В центре Москвы в связи с репетицией и проведением Парада Победы на некоторых улицах будет запрещена парковка. Стоянку транспортных средств временно запретят на всем пути следования военной техники
В центре Москвы в связи с репетицией и проведением Парада Победы на некоторых улицах будет запрещена парковка. Стоянку транспортных средств временно запретят на всем пути следования военной техники, в частности, на улице Народного Ополчения, Красной Пресне и Баррикадной.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что парковка на указанных улицах запрещается с 27 апреля по 9 мая.
В связи с введенными ограничениями водителей просят быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и не оставлять автомобили под запрещающими знаками во избежание эвакуации.
В ЦОДД обещают с целью дополнительного информирования граждан раскладывать листовки на автомобили, припаркованные на данных улицах в момент установки запрещающих знаков.
Кроме того, 27 апреля, а также 3, 7 и 9 мая в связи с проведением парада будет перекрыто движение транспорта по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая Кудринская, по Триумфальной площади и Тверской улице.