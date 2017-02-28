Власти Москвы готовят новый закон о принципах переселения в связи со сносом «хрущевок»
Московские власти активно готовятся к выполнению поручения президента Владимира Путина о сносе оставшихся панельных и блочных пятиэтажных домов, построенных еще в 60-е годы 20 века, и переселении граждан в более комфортные условия
Московские власти активно готовятся к выполнению поручения президента Владимира Путина о сносе оставшихся панельных и блочных пятиэтажных домов, построенных еще в 60-е годы 20 века, и переселении граждан в более комфортные условия. Для реализации данного поручения столичная мэрия совместно с Минстроем сейчас работают над законопроектом, который изменит «подход к принципам переселения».
Глава Минстроя Михаил Мень в эфире телеканала РБК сообщил, что суть разрабатываемого законопроекта состоит в изменении принципов переселения граждан. Предполагается, что законопроект внесет изменения в закон «О статусе столицы Российской Федерации».
Г-н Мень заверил, что жильцов «хрущевок» в центре переселять в отдаленные районы, например, в Новую Москву, не будут. Владельцы квартиры в сносимых домах получат жилплощадь в аналогичном районе или близком к территории их прежнего проживания.
Всего столичные власти планируют снести 25 млн кв.м. жилья. Эксперты полагают, что снос «хрущевок» обойдется властям в 30-160 млрд рублей, а переселение граждан еще в 3 трлн рублей.
Представители оппозиции в свою очередь считают, что московские власти, получив добро от главы государства, будут сносить в первую очередь в центральной части города. Рядовых граждан переселят в Новую Москву, которую «нужно заселять», а на «золотой» земле в центре построят коммерческое жилье.
«По сути, Собянин заявил о начале легальной точечной застройки в самых «вкусных» местах города. Слова мэра о том, что для города неприемлем коммерческий выкуп, означают, что предполагается выселять жителей без предоставления адекватной компенсации», - отметил экс-депутат Госдумы и будущий кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гудков.
Гудков также скептически отнесся к заявлению Михаила Меня о том, что ссылать жильцов «хрущевок» в Новую Москву не планируется, так как это было бы «неправильно». Политик отметил, что с точки зрения закона, такое переселение не «неправильное», а «незаконное».