Российским пассажирам разрешат использовать электронные посадочные талоны без распечатки
Пассажиры российских авиакомпаний получат возможность пользоваться электронными посадочными талонами без их обязательной распечатки. По словам главы Минтранса Максима Соколова, соответствующая опция станет доступной для авиапассажиров до конца 2017 года
Пассажиры российских авиакомпаний получат возможность пользоваться электронными посадочными талонами без их обязательной распечатки. По словам главы Минтранса Максима Соколова, соответствующая опция станет доступной для авиапассажиров до конца 2017 года.
«Мы поддерживаем этот проект, он находится в современном тренде - это сократит расходы и авиакомпаний, и аэропортов, и, самое главное, упростит жизнь пассажирам, которые используют IT-технологии», - отметил министр, слова которого приводит ТАСС.
Минтранс предложил разрешить пассажирам использовать электронный посадочный талон в сентябре 2016 года. Реализация данной инициативы потребует оснастить аэропорты специальными сканерами, которые будут считывать штрихкод с экрана смартфонов и планшетных компьютеров.
Эксперты отмечают, что использовать электронные посадочные талоны можно будет только на внутрироссийских рейсах, так как на международных сотрудники погранслужбы должны проставлять штампы о пересечении границы.
Некоторые зарубежные перевозчики уже перешли на использование электронных посадочных талонов, что позволяет им экономить до 1,5 млрд долларов в год, сообщает «КоммерсантЪ».