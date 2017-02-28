В Казахстане местный горнолыжный курорт закрыли для туристов ради Владимира Путина
Официально закрытие горнолыжного курорта Чимбулак в Казахстане представители властей объяснили высокой опасностью схода лавины. Представители самого курорта сообщили, что трассы закрыты из-за учений по лавинной опасности...
В Казахстане на несколько дней закрыли популярный горнолыжный курорт Чимбулак ради российского президента Владимира Путина. Глава российского государства в ходе своего рабочего визита в Казахстан вместе с президентом Нурсултаном Назарбаевым решил покататься на горных лыжах. В итоге ради спокойного отдыха первых лиц курорт был закрыт для рядовых туристов с 23 по 27 февраля.
Закрыт был не только сам курорт Чимбулак, но и проезд к нему и дорога на Большое Алматинское озеро. На проездах к ним были установлены блокпосты.
Официально закрытие горнолыжного курорта представители властей объяснили высокой опасностью схода лавины. Представители самого курорта сообщили, что трассы закрыты из-за учений по лавинной опасности. В гостиницах рассказали, что в горах проводится профилактика спуска лавин, а в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили о сильных снегопадах в горных районах, сообщает «Радио Свобода».
На самом деле оказалось, что российский президент Владимир Путин, который является большим любителем горных лыж, решил приехать в Казахстан на несколько дней раньше запланированного рабочего визита, чтобы покататься на лыжах.
Стоит отметить, что в минувшие выходные на закрытие горнолыжных спусков и дорог пожаловались не только туристы Чимбулака, но и гости горнолыжных курортов в сочинской Красной Поляне.
Лыжники и сноубордисты, которые прибыли на «Роза Хутор» и другие краснополянские курорты в длинные по случаю 23 февраля выходные, столкнулись с массой ограничений в связи с проведением Всемирных военных Игр. Отметим, что данное спортивное мероприятие посетили высокопоставленные чиновники, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.
Туристы в социальных сетях пожаловались, что на сайтах курортов не было предупреждений о столь масштабном мероприятии, поэтому перекрытие дорог (по всей видимости, ради проезда кортежей) и некоторых горнолыжных трасс стало для них неприятным сюрпризом.