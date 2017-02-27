Прокуратура возобновила проверку в сегежской колонии по жалобам на пытки
Прокуратура возобновила проверку в сегежской колонии №7 (республика Карелия), в которой отбывал срок оппозиционный активист Ильдар Дадин. Проверка проводится на основании жалобы теперь уже бывшего заключенного на пытки со стороны сотрудников колонии
Прокуратура возобновила проверку в сегежской колонии №7 (республика Карелия), в которой отбывал срок оппозиционный активист Ильдар Дадин. Проверка проводится на основании жалобы теперь уже бывшего заключенного на пытки и издевательства со стороны сотрудников исправительного учреждения.
Ранее Генпрокуратура отменила отказ в возбуждении дела о применении пыток в отношении осужденного оппозиционера Ильдара Дадина в сегежской колонии.
Кроме того, прокуратура отменила постановления об отказе в возбуждении дел по жалобам других заключенных ИК-7, которые также сообщали о пытках.
«Сегодня прокуратура отменила все постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по обращениям осужденных, которые содержатся в ИК, и вновь возобновлена проверка», - сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
По словам Москальковой, освобождение Ильдара Дадина и возобновление проверки по обращениям осужденных сегежской колонии являются заслугами аппарата уполномоченного по правам человека.
Оппозиционный активист Ильдар Дадин был первым и единственным осужденным по статье 212.1 в новой редакции о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Его осудили на 2,5 года лишения свободы.
В ноябре 2016 года Дадин через своего адвоката сообщил о систематических избиениях и пытках в сегежской колонии, однако Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела. Руководство ФСИН в свою очередь назвало Дадина «талантливым имитатором».
Тем не менее, в связи с широким общественным резонансом Дадина перевели в алтайскую колонию №5, которая считается «образцово-показательной».
22 февраля Верховный суд в ходе рассмотрения жалобы защиты Ильдара Дадина на приговор принял решение об отмене наказания, освобождении активиста и признании его права на реабилитацию. 26 февраля Ильдар Дадин вышел на свободу.
Активисты после освобождения заявил, что продолжит борьбу за отмену статьи 212.1, которую он назвал «антиправовой, античеловеческой и отменяющей демократические права».
Дадин также планирует заниматься помощью заключенным и борьбой с «чекистско-фашистским режимом Путина».