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27 февраля 00:24

Синоптики обещают москвичам теплый март. Воздух прогреется до +7 градусов

Календарная весна в текущем году начнется с теплой погоды. Температура воздуха в Москве и области в последних числах февраля и начале марта будет выше климатической нормы

Фото: rabochy-put.ru

Календарная весна в текущем году начнется с теплой погоды. Температура воздуха в Москве и области в последних числах февраля и начале марта будет выше климатической нормы.

По данным Гидрометцентра России, к 1 марта температура воздуха в столичном регионе прогреется до 2-7 градусов тепла.  

В последние дни февраля температура повысится до 1-3 градусов выше ноля. Ночная температура составит от 2 до 4 градусов мороза.

Сильных осадков синоптики в марте не ожидают. Возможен небольшой снег в первой половине месяца и дожди во второй половине.

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