Власти амнистируют осужденных за мошенничество предпринимателей
Предпринимателей, которые осуждены за мошенничество, в текущем году могут освободить по амнистии. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству
Предпринимателей, которые осуждены за мошенничество, в текущем году могут освободить по амнистии. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
Депутат отметил, что статья «Мошенничество» зачастую используется правоохранительными органами для давления на бизнес. Поводом для амнистии, отметил Емельянов, может стать трехлетие присоединения Крыма к России.
«Периодически освобождать людей по амнистии - это естественная необходимость в силу несовершенства законодательства… и если повод - трехлетие воссоединения Крыма с Россией, пусть это будет так. Еще важно, на мой взгляд, провести амнистию по статье 159 пункт 4 - Мошенничество», - заявил депутат, слова которого приводит Znak.com.
Ранее с предложением провести в 2017 году амнистию выступил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.