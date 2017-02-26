«Больше никогда не приеду сюда за свои деньги»
Уважаемые организаторы 3-х всемирных военных игр в городе Сочи!
Выражаю Вам ряд ярких и крайне негативных ощущений, которые испытал сегодня я сам, моя семья, а также еще несколько тысяч туристов, оказавшихся в Красной поляне, чтобы покататься на лыжах и немного отдохнуть.
Мы приехали сюда на собственной машине, что само по себе уже подвиг (об этом расскажу отдельно). На сайтах курорта никто нас заранее не предупредил, что здесь намечается такая херня с последствиями для мирных жителей.
Даже сегодня уже на месте нам никто не сообщил о грядущих обстоятельствах непреодолимой силы — ни при покупке парковочного билета, ни при покупке ски-пасса. Просто, выезжая из этого гребаного курорта, мы с 16:45 до 18:30 оказались намертво заперты в пробке, потому что все дороги были перекрыты без объяснения причин. На наши звонки местные операторы отвечали, что «вроде шойгу» и что «они никогда не сообщают».
Люди бросали прямо на дороге свои машины и шли под проливным дождем по своим пятизвездочным и прочим отелям. Мы бы тоже так сделали, но не могли, потому что поселились в Сочи и нам надо было все-таки как-то отсюда уехать.
В 18:30 движение кое-как тронулось, но еще час ушел на то, чтобы выехать из этого маленького, но насмерть парализованного города. Потом оказалось, что основная трасса закрыта и людей пустили по второстепенной. В результате 65 км до Сочи нам обошлись в 3,5 часа. Один из четырех дней нашего отдыха оказался загублен.
В этот раз я для себя твердо решил, что больше никогда не приеду сюда за свои деньги. И другим настойчиво не советую.
Во-первых, здесь дико дорого. Местные цены снова сравнялись с австрийскими, а скоро дотянутся и до французских.
Во-вторых, тут очень неустойчивая погода. Снег чаще всего мокрый и уже к 12 часам скатывается в бугры — катание так себе. Это ничего для дешевого курорта, но в совокупности с другими обстоятельствами — бесит.
А в-третьих и главных, в Красной поляне вас в любой момент могут унизить ради какого-нибудь казенного счастья. Например, ради чьего-то приезда закроют часть горнолыжных трасс. Или ради мирного военного спорта парализуют на 2 часа весь город . Терпеть это, к тому же за собственные деньги, никак не получается — очень вредно для внутренней гармонии, не говоря уже о внешней.
У меня нет претензий к спортсменам. Они просто спортсмены. Но у меня большие претензии к организаторам этих игр. Потому что если вы решили провести такой Вавилон там, где отдыхают люди, нужно хотя бы их об этом настойчиво заранее предупредить. Чтобы они в этот день чуть раньше сдернули со склона, а еще лучше — вообще не приезжали.
В Шерегеше на Кузбассе, например, весь спортивный Вавилон вообще выводится на отдельные территории — километров за 20 от туристических мекк. Потому что туристы не должны страдать от государственного пижонства.
Туристы — это те люди, которые заплатили немалые деньги, чтобы отдохнуть по собственному усмотрению, а не становиться чьими-то болельщиками, пусть даже и бесплатно.
Спокойной ночи, уважаемые организаторы 3-х всемирных военных игр и пусть вам приснится собака Баскервилей, как минимум.
Источник - Сочинские новости