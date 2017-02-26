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26 февраля 16:14

В Москве и других городах страны прошли акции в память об убитом Борисе Немцове

Памятное шествие стартовало от Страстного бульвара и завершится на проспекте Сахарова. Затем участники марша возложат цветы на месте убийства политика на Большом Москворецком мосту

Фото: ridus.ru

В Москве в воскресенье прошел марш в память об убитом политике Борисе Немцове. Организаторы согласовали 30 тысяч участников.

Памятное шествие стартовало от Страстного бульвара и завершится на проспекте Сахарова. Затем участники марша возложили цветы на месте убийства политика на Большом Москворецком мосту.

Участники акции сообщили, что полицейские забрали у них баннер с надписью «Путин – это война» в связи с чем начало акции было отложено на 20 минут.

Помимо антипутинских лозунгов на марше были замечены плакаты с требованием «прекратить репрессии в Крыму» и «освободить украинских политзаключенных».

Член оргкомитета марша Илья Яшин в беседе с РБК отметил, что это не траурный марш и его участники собрались не плакать, а требовать, например, свободу политическим заключенным.

Не обошелся марш и без инцидентов. Неизвестный мужчина облил зеленкой лидера оппозиционной партии ПАРНАС Михаила Касьянова, который возглавлял колонну. Хулигана задержали и передали полицейским.

Акции в память о Борисе Немцове проходят не только в Москве, но и других городах России.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По делу об убийстве политика на скамье подсудимых находятся пятеро выходцев из Чечни.

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