Супруга Ильдара Дадина подаст в суд на начальника рубцовской колонии
Оппозиционный активист Ильдар Дадин в воскресенье, 26 февраля, вышел на свободу. У ворот алтайской колонии №5 его встречали супруга Анастасия Зотова и журналисты
Оппозиционный активист Ильдар Дадин в воскресенье, 26 февраля, вышел на свободу. У ворот алтайской колонии №5 его встречали супруга Анастасия Зотова и журналисты. Отметим, что Верховный суд освободил активиста еще 22 февраля, однако администрация колонии отказывалась его отпускать, мотивируя свою позицию тем, что соответствующие документы из Москвы им еще не поступили.
Супруга оппозиционного активиста Ильдара Дадина Анастасия Зотова заявила, что подаст в суд на начальника алтайской колонии №5 за незаконное удержание супруга в заключении. Зотова отметила, что во время трансляции заседания Верховного суда по делу Дадина в алтайскую колонию должен был поступить факс с судебным решением. Этого документа достаточно для освобождения оппозиционного активиста.
Супруга Дадина написала заявление в прокуратуру Рубцовска, в котором попросила проверить работу сотрудников Государственной фельдъегерской службы.
В свою очередь защита Ильдара Дадина направила жалобы на действия администрации колонии в Генпрокуратуру, ФСИН и Европейский суд по правам человека по поводу незаконного удержания в заключении оппозиционера, чью невиновность подтвердил Верховный суд.
Утром в воскресенье, 26 февраля, начальник колонии позвонил Анастасии Зотовой и пообещал, что Дадина «отпустят в течение получаса».
Напомним, оппозиционный активист Ильдар Дадин является единственным осужденным по статье УК РФ 212.1 в новое редакции об ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Дадина приговорили к 2,5 годам заключения.
22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор Дадину, прекратить его уголовное дело и признал его право на реабилитацию. Перед этим Конституционный суд РФ выступил с предложением изменить статью 212.1, ответив, что уголовная ответственность может наступить только в случае, если деяние повлекло за собой вред гражданам и общественной безопасности.