Жители Новосибирска вышли на митинг против резкого повышения тарифов ЖКХ
Жители Новосибирска вышли на митинг в знак протеста против резкого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Акция собрала больше участников, чем планировали организаторы
Жители Новосибирска вышли на митинг в знак протеста против резкого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Акция собрала больше участников, чем планировали организаторы. По данным мэрии города, на митинги вышли более 900 человек.
Данная акция протеста стала уже четвертой по счету. Манифестанты требуют отменить распоряжение губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, согласно которому рост тарифов ЖКХ устанавливается на уровне 15%. Для сравнения, федеральный центр установил рост тарифов в 4%.
Теперь жителям Новосибирска придется платить за воду на 20% больше, за отопление – на 15% больше, за газ – на 4%, а за электричество – на 3% больше.
Митинг против роста тарифов ЖКХ в Новосибирске поддержал оппозиционер Алексей Навальный, который вместе со своими сторонниками накануне открыл предвыборный штаб в этом городе.
По словам оппозиционера, Новосибирск наглядно показывает, как неправильно устроена система власти в стране. «Замечательный город, очень богатый, с огромным потенциалом, с высокообразованным населением живет гораздо хуже, чем должен», - отметил Алексей Навальный, слова которого приводит «КоммерсантЪ в Новосибирске».