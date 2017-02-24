Защита Дадина подала жалобу в связи с отказом администрации колонии отпустить оппозиционера
Администрация алтайской колонии №5 уже двое суток не выпускает из заключения оппозиционера Ильдара Дадина, освободить которого постановил Верховный суд РФ. Защита активиста подала жалобу в прокуратуру
Администрация алтайской колонии №5 уже двое суток не выпускает из заключения оппозиционера Ильдара Дадина, освободить которого постановил Верховный суд РФ. В этой связи защита активиста обратилась с жалобой на действия администрации исправительного учреждения в Генпрокуратуру и ФСИН, а также Европейский суд по правам человека.
По словам супруги оппозиционера Анастасии Зотовой, в алтайской колонии мотивируют отказ выпустить Дадина тем, что бумаги из Верховного суда к ним еще не поступили.
«Приговор суда потерялся, никто ничего не объясняет», - сообщила Зотова, слова которой приводит ТАСС.
Защита оппозиционера напомнила, что Верховный суд отменил приговор Дадину и постановил отпустить его на свободу. Ьаким образом, администрация колонии удерживает в заключении невиновного гражданина. Правозащитники отмечают, что в случае признания гражданина невиновным, соответствующее решение суда доставлять в исправительное учреждение необязательно.
Напомним, 22 февраля Верховный суд РФ отменил приговор активисту Ильдару Дадину, осужденному на 2,5 года за неоднократные нарушения правил проведения митингов. Суд постановил закрыть уголовное дело оппозиционера и признал его право на реабилитацию.