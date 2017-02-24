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24 февраля 10:56

Борцы с коррупцией сообщили о конфликте интересов чиновников Минобороны

Эксперты организации Transparency International сообщили о конфликте интересов нового директора департамента культуры Министерства обороны России Владимира Буздыгана, который был назначен на эту должность 1 февраля 2017 года

Эксперты антикоррупционной организации Transparency International сообщили о конфликте интересов нового директора департамента культуры Министерства обороны России Владимира Буздыгана, который был назначен на эту должность 1 февраля 2017 года.

В докладе «Коррупционные риски в Минобороны», подготовленном борцами с коррупцией, сообщается, что вместе с Буздыганом работает его дочь Мария.

Владимир Буздыган возглавил культурный департамент Минобороны после гибели в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи Антона Губанкова. Ранее Буздыган занимал должность советника в том же департаменте.

В Transparency International  отметили, что чиновники, которые принимали решение о новом назначении Буздыгана должны были знать, что вместе с папой трудится и его дочь, сообщают «Новые известия».

Российское законодательство указывает, что для разрешения конфликта интересов необходимо либо уволить одного из родственников, либо перевести его в другое ведомство.

Аналогичный конфликт интересов эксперты обнаружили и в семье начальника службы безопасности полетов Минобороны Сергея Байметова и его дочери, которая работает в компании «Гражданские самолеты Сухого».

Байметов отвечает за межведомственный контроль  за деятельностью авиационного персонала государственной авиации в части, касающейся безопасности полётов, в том числе, за безопасность полетов МЧС и МВД, которые используют суперджеты. В свою очередь дочь чиновника работает в компании, которая предоставляет платные услуги Минобороны.

В компании «Гражданские самолеты Сухого» работает и сын заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

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