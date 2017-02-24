Борцы с коррупцией сообщили о конфликте интересов чиновников Минобороны
Эксперты организации Transparency International сообщили о конфликте интересов нового директора департамента культуры Министерства обороны России Владимира Буздыгана, который был назначен на эту должность 1 февраля 2017 года
Эксперты антикоррупционной организации Transparency International сообщили о конфликте интересов нового директора департамента культуры Министерства обороны России Владимира Буздыгана, который был назначен на эту должность 1 февраля 2017 года.
В докладе «Коррупционные риски в Минобороны», подготовленном борцами с коррупцией, сообщается, что вместе с Буздыганом работает его дочь Мария.
Владимир Буздыган возглавил культурный департамент Минобороны после гибели в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи Антона Губанкова. Ранее Буздыган занимал должность советника в том же департаменте.
В Transparency International отметили, что чиновники, которые принимали решение о новом назначении Буздыгана должны были знать, что вместе с папой трудится и его дочь, сообщают «Новые известия».
Российское законодательство указывает, что для разрешения конфликта интересов необходимо либо уволить одного из родственников, либо перевести его в другое ведомство.
Аналогичный конфликт интересов эксперты обнаружили и в семье начальника службы безопасности полетов Минобороны Сергея Байметова и его дочери, которая работает в компании «Гражданские самолеты Сухого».
Байметов отвечает за межведомственный контроль за деятельностью авиационного персонала государственной авиации в части, касающейся безопасности полётов, в том числе, за безопасность полетов МЧС и МВД, которые используют суперджеты. В свою очередь дочь чиновника работает в компании, которая предоставляет платные услуги Минобороны.
В компании «Гражданские самолеты Сухого» работает и сын заместителя министра обороны Руслана Цаликова.