Генпрокуратура попросила Верховный суд освободить Евгению Чудновец
Воспитательницу из Курганской области Евгению Чудновец, осужденную за репост видеоролика с издевательствами над несовершеннолетним, могут освободить вслед за оппозиционером Ильдаром Дадиным
Воспитательницу из Курганской области Евгению Чудновец, осужденную за репост видеоролика с издевательствами над несовершеннолетним, могут освободить вслед за оппозиционером Ильдаром Дадиным.
Накануне заместитель генпрокурора Леонид Коржинек внес кассационное представление на приговор Евгении Чудновец в Верховный суд. Прокуратура ставит вопрос об отмене вынесенного воспитательнице приговора и прекращении ее уголовного дела за отсутствием состава преступления.
Если Верховный суд согласится с позицией генеральной прокуратуры и возбудит кассационное производство, то решение об освобождении Чудновец может принять Курганский областной суд, пояснили в пресс-службе Генпрокуратуре.
Воспитательница Евгения Чудновец была приговорена к 5 месяцам лишения свободы за репост видеоролика с кадрами издевательств над ребенком в детском лагере. Женщина пояснила, что таким образом хотела обратить внимание правоохранительных органов на вопиющий случай в лагере, однако сама стала фигуранткой дела о распространении детской порнографии.
После того, как резонансным делом Евгении Чудновец заинтересовались в Кремле прокуратура подала жалобу на приговор воспитательнице. При этом в ходе судебного разбирательства представитель курганской прокуратуры просил приговорить женщину к 5 годам лишения свободы за репост видеоролика.
Отметим, что замгенпрокурора Леонид Коржинек ранее попросил Верховный суд отменить приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, осужденному на 2,5 года за неоднократные нарушения правил проведения митингов.
22 февраля Верховный суд постановил освободить оппозиционера, закрыть его уголовное дело и признать право на реабилитацию. В свою очередь Конституционный суд рекомендовал изменить статью УК РФ 212.1, по которой был осужден Дадин.