Царицыно и Митино признаны самыми криминальными районами в Москве
Районы Царицыно, Митино, Левобережный признаны самыми криминальными в российской столице. Рейтинг районов, где совершается наибольшее число преступлений, составлен на основе статистики главного управления МВД России по Москве
Районы Царицыно, Митино, Левобережный признаны самыми криминальными в российской столице. Рейтинг районов, где совершается наибольшее число преступлений, составлен на основе статистики главного управления МВД России по Москве.
Так, самыми спокойными и безопасными районами столицы, по данным полицейских, являются Марьино, Проспект Вернадского и Тверской район. Зато в Ярославском районе, Царицыно, Митино и Левобережном у граждан наиболее высокие шансы стать жертвой преступников.
Примечательно, что в прежние годы самыми криминальными в Москве считались районы Гольяново и Измайлово. В МВД отметили, что в указанных районах ситуация улучшилась, благодаря налаженной работе с населением, сообщает портал Life.
В ходе внутреннего совещания в московской полиции также было объявлено, что в 2016 году уровень преступности снизился на 11%. На 25% уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 15% меньше зарегистрировано случаев применения огнестрельного оружия.