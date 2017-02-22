Церковь просит переименовать станцию метро «Площадь Ильича» в честь Андрея Рублева
Станцию московского метрополитена «Площадь Ильича» могут переименовать по просьбе Русской православной церкви в станцию «Андрей Рублев». С соответствующей просьбой к мэру Москвы Серею Собянину обратилась община храма Спаса Нерукотворного образа
Станцию московского метрополитена «Площадь Ильича» могут переименовать по просьбе Русской православной церкви в станцию «Андрей Рублев». С соответствующей просьбой к мэру Москвы Серею Собянину обратилась община храма Спаса Нерукотворного образа в Андрониковом монастыре. Станция «Площадь Ильича» находится рядом с храмом.
Представители общины отметили, что в топонимике Москвы имя великого святого и признанного в мире иконописца недостаточно увековечено. В Москве нет ничего в названиях улиц или скверов, что напоминало бы нам о памяти этого великого соотечественника.
В этой связи представители церкви предложили увековечить память Андрея Рублева в станции метрополитена.
«В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича» находится музей Андрея Рублева, где находятся сокровища православной иконописи мирового значения», - отметил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее представители РПЦ уже предлагали переименовать станцию метро «Войковская», которая названа именем одного из инициаторов расстрела семьи Николая II Петра Войкова, однако мэрия отказалась менять название.