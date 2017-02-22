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Екатерина Тарасова
22 февраля 13:28

Россияне проедают треть бюджета

Доля продуктов питания в потребительской корзине жителей России увеличилась

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Одним из показателей уровня жизни населения являются расходы на питание. В благополучных странах среднестатистическая семья тратит на еду не более 15% бюджета, остальное идет на одежду, развлечения и образование. В менее обеспеченных странах на продукты  уходит до половины доходов (40-50%).

Среднестатистический россиянин на еду и безалкогольные напитки сегодня выделяет до 30,8% своего бюджета, и этот показатель вырос на 3% за последние три года. Еще 26,3% идет на оплату услуг, 11% - на ЖКХ. Такие данные по состоянию на февраль приводятся в исследовании РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.

В то же время жители России стали больше экономить на одежде, обуви и особенно урезали транспортные расходы. Если в 2010 году на покупку автомобилей они тратили 5,4% доходов, к 2013-2014 – 7,6%, то затем произошел спад до 6% в 2016 году. Вместе с тем доля расходов на бензин только увеличивалась (с 2,5% до 3,4%).

На прошлой неделе президент Владимир Путин сообщил о рекордно низкой инфляции в феврале –  4,7%. Однако одним из факторов, повлиявших на это, может стать переключение россиян на такие «бюджетные» продукты питания, как овощи и крупы. Эксперты РАНХиГС подтверждают, что с 2014 года в торговых точках отмечается перекос спроса в сторону самых дешевых товаров. Резко увеличилось количество потребителей, составляющих практически всю свою продовольственную корзину, ориентируясь на скидки и акции. И это при том, что в целом потребительская активность россиян в 2016 году упала на 5%.

В третьем квартале 2016 года прожиточный минимум по стране увеличился по сравнению с 2015 годом на 2,2%. Вырос и индекс потребительских цен на 6,4% с октября 2015 года по сентябрь 2016 года.

Вместе с тем в РАНХиГС выяснили, что продуктовые наборы для расчета инфляции и прожиточного минимума отличаются, причем значительно. Минимальный набор продуктов в январе 2017 года включает 23,4% круп, макаронных изделий и хлеба, в потребительских расходах эти продукты занимают всего 8,5%. На мясо доля расходов в минимальном наборе составляет 18,9% против 30,7%, на молочные продукты – 22,3% против 13,8% соответственно.

В минимальном наборе чай, кофе и сладости не предусмотрены, тогда как реально население тратило на них в 2016 году 12,3% бюджета, примерно столько же приходилось на овощи. 

Член Торгово-промышленной палаты России Анна Вовк делает вывод, что, несмотря на рекордно низкую инфляцию, реальные доходы россиян упали в 2016 году на 5,9%. Отсюда и рост доли расходов на питание.

В то же время эксперт РАНХиГС Владислав Гинько отмечает, что увеличение расходов на еду соответствует общемировому тренду, и хотя в ЕС питание отнимает в среднем 17% бюджета, это часто связано с более дорогой коммуналкой, расходами на транспорт и кредиты.

Если пройтись по отдельным странам, то лидером в Европе с наименьшей долей расходов на продукты питания является Люксембург, где эта статья занимает только 8,6% бюджета граждан (данные РИА «Рейтинг»). За Люксембургом следуют Нидерланды (10%) и Великобритания (11%). В числе благополучных в этом ряду Дания, Австрия, Норвегия и Швейцария.

Среди стран Восточной Европы доля расходов на питание значительно выше. Антилидер здесь – Украина (54%). Лучше ситуация в Казахстане (43,8%), Молдавии (42,1%) и Белоруссии (39,1%).

Россия занимает в этом рейтинге 32 место. В 2015 году жители России тратили на еду 32% своих потребительских расходов (напомним, по данным РАНХиГС – 30,8%).

В девяти регионах России, включая Дагестан, Крым, Ингушетию и Бурятию,  на еду тратят более 40% своих потребительских расходов. Меньше всего – в ХМАО (24,1%), в Ямало-Ненецком автономном округе (25,1%), в Татарстане и в Московской области (по 25,9%).

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