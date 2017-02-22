Кубанская прокуратура пытается оспорить городской контракт на организацию платных парковок
В Краснодаре растет недовольство платными парковками, которые власти начали вводить три года назад. Претензии к организации платных паркомест предъявляют не только рядовые автомобилисты, но и региональная прокуратура
В Краснодаре растет недовольство платными парковками, которые власти начали вводить три года назад. Претензии к организации платных паркомест предъявляют не только рядовые автомобилисты, но и региональная прокуратура, которая пытается оспорить инвестиционное соглашение, по которому бюджет Краснодара получает только 10% от дохода с парковок.
Власти столицы Кубани заявляли, что за счет появления платных парковок в городе сократятся автомобильные пробки, а полученные с парковок доходы они обещали потратить на строительство и ремонт дорог. Спустя три года стало ясно, что ни о каком сокращении автомобильного трафика говорить не приходится. Да и качество дорог в Краснодаре по-прежнему оставляет желать лучшего. Это привело к тому, что краснодарские автомобилисты все чаще стали выражать свое недовольство платными парковками.
Есть претензии к платным парковкам и у региональной прокуратуры. Надзорное ведомство трижды пыталось признать незаконным соглашение между департаментом транспорта Краснодара и ООО «Городские парковки» (холдинг «ЛАНИТ»). Следователи прокуратуры считают, что подписание контракта прошло с нарушениями антимонопольного, земельного и инвестиционного законодательства. Кроме того, выгода от данного контракта для городского бюджета составляет всего 10% от полученного с платных парковок дохода. Остальные 90% забирает инвестор. При этом новые парковочные места не создаются, а платными становятся обычные муниципальные стоянки.
По данным прокуроров, данное инвестиционное соглашение «прикрывает» концессионное соглашение, связанное с безвозмездным использованием обществом земельных участков, являющихся муниципальной собственностью.
За три года действия платных парковок в Краснодаре выручка от них составила 175 млн рублей. Из них городской бюджет получил только 17,5 млн рублей. Остальной доход ушел «Городским парковкам», которые к тому же не платят ни налог на землю, ни арендную плату.
В компании заверяют, что вложили в проект платных парковок более 280 млн рублей и фактически работают себе в убыток. Однако за эти три года новые платные паркоместа созданы не были, на охрану парковок инвестор средства не тратит, да и паркоматы «Городские парковки» купили у компании «Лантер», которая также входит в холдинг «ЛАНИТ».
По данным «Открытой России», ООО «Городские парковки» является дочерним предприятием группы компаний «ЛАНИТ». Холдингом владеет Георгий Генс, занимающий 119 строчку в списке богатейших предпринимателей России.