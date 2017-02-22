Верховный суд отменил приговор оппозиционеру Ильдару Дадину
Верховный суд России отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, который является единственным осужденным за неоднократное участие в несанкционированных акциях протеста. Дадин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы
Верховный суд России отменил приговор оппозиционному активисту Ильдару Дадину, который является единственным осужденным за неоднократное участие в несанкционированных акциях протеста. Напомним, Дадин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В ходе заседания Верховного суда по пересмотру дела Ильдара Дадина с предложением отменить ранее вынесенный приговор выступила прокуратура, сообщает телеканал «Дождь». Верховный суд по итогам рассмотрения дела Дадина постановил отменить вынесенный ему приговор и отпустить его на свободу.
Ранее Конституционный суд по итогам рассмотрения жалобы Ильдара Дадина на приговор постановил, что за формальное неоднократное нарушение правил проведения митингов уголовная ответственность наступать не может.
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Ильдару Дадину, а также внести изменения в статью 212.1 Уголовного кодекса изменения. «Уголовная ответственность может наступать только в случае, если деяние повлекло за собой вред гражданам, общественной безопасности, иным ценностям», - заявил тогда председатель КС Валерий Зорькин.
Отметим, что еще одна жалоба Ильдара Дадина на приговор находится на рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд придал этой жалобе приоритетный статус в связи с угрозой жизни заявителя, который сообщил о применении к нему пыток в колонии.