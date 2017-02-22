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22 февраля 07:41

Прокуратура предъявила претензии к премиям заместителям главы «Почты России»

Генпрокуратура в очередной раз предъявила претензии к ФГУП «Почта России» по поводу размеров премий, выплаченных руководству компании. Ранее в прокуратуре сочли незаконной выплату вознаграждения в размере 95 млн рублей главе госкомпании

Фото: moscow-post.com

Генпрокуратура в очередной раз предъявила претензии к ФГУП «Почта России» по поводу размеров премий, выплаченных руководству компании. Ранее в прокуратуре сочли незаконной выплату вознаграждения в размере 95 млн рублей топ-менеджеру «Почты России» Дмитрию Страшнову. Теперь ведомство предъявило претензии к премиям его заместителей.

Прокуроры проверили обоснованность начисления премий заместителям Дмитрия Страшнова за период с 2014 по 2015 год. За указанные годы «Почта России» получила чистую прибыль в размере 1 млрд 253 млн и 1 млрд 578 млн рублей соответственно. При этом Страшнов подписал приказы о премировании своих заместителей. В 2015 году м было выплачено 89,5 млн рублей и 179,7 млн рублей.

В прокуратуре считают, что своими действиями г-н Страшнов нанес ущерб возглавляемому им предприятию, сообщает «КоммерсантЪ».

Материалы в отношении Дмитрия Страшнова прокуроры направили в главное следственное управление СКР по Москве для принятия решения о возбуждении уголовного дела за злоупотребление полномочиями.

Ранее в СКР были направлены документы на привлечение Дмитрия Страшнова к ответственности за начисления премий самому руководителю «Почты России», который получил около 95 млн рублей премии вместо положенных 3 млн рублей. Генпрокурор Юрий Чайка назвал столь крупную премию главе «Почты России» «наглостью».

В свою очередь в Министерстве коммуникаций и связи заявили, что вознаграждение руководителю «Почты России» было выплачено законно.

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