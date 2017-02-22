Чиновница из Томской гордумы стала звездой соцсетей благодаря откровенным фотографиям
Интернет-пользователи активно обсуждают очередную «звезду» социальных сетей, которая по совместительству является начальницей отдела по бюджету, экономике и собственности Томской городской думы
Интернет-пользователи активно обсуждают очередную «звезду» социальных сетей, которая по совместительству является начальницей отдела по бюджету, экономике и собственности Томской городской думы.
Будучи государственной служащей Наталья Музыкина не стесняется выкладывать в открытом доступе свои откровенные фотографии, а также фотосвидетельства своей роскошной жизни. Помимо этого чиновница публикует и фотографии со своего рабочего места.
Два года назад Наталья Музыкина работала в гордуме рядовым советником отдела по экономике. Но уже тогда она задекларировала доход в размере 709 тысяч 462 рубля. В настоящее время г-жа Музыкина занимает должность начальника отдела, а значит, стала зарабатывать еще больше, сообщает «Московский комсомолец в Томске».
Своим подписчикам в соцсети Instargam томская чиновница рассказывает о путешествиях, любимых ресторанах, вечеринках в ночных клубах и о новых нарядах. Фотоотчет о своем досуге чиновница разбавляет полуобнаженными фотографиями.