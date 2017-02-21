Противники передачи Исаакиевского собора церкви требуют референдума по этому вопросу
В Санкт-Петербурге противники передачи собора Русской православной церкви установили на Малой Садовой улице две прозрачные урны для голосования
В Санкт-Петербурге противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви установили на Малой Садовой улице две прозрачные урны для голосования по данному вопросу.
Таким образом активисты решили «визуализировать итоги соцопроса о необходимости передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ». Так, согласно опросу «Фонда политической культуры», за передачу собора высказались 17,8% респондентов, против - 57,1%. Еще 25% респондентов заявили, что «им все равно».
На одной урне для голосования написано «РПЦ», а на другой - «Не РПЦ». В урну с эмблемой «Не РПЦ» граждане бросили 57 бюллетеней, что символизирует 57% противников передачи собора, а в урну «РПЦ» - 12 бюллетеней, что также соответствует итогам опроса. Над урнами активисты развернули плакат с надписью «Референдум», сообщает «Росбалт».
Прохожим активисты раздают листовки с вопросом «Чей Исаакий?» и цифрами опроса «Фонда политической культуры».
Ранее противники передачи Исаакиевского собора в собственность церкви провели несколько массовых протестных акций, однако власти северной столицы заявили, что этот вопрос решен. В свою очередь федеральные СМИ сообщают, что решение о передаче собора губернатор северной столицы Георгий Полтавченко принял без согласования с Кремлем, чем поставил его в сложное положение.