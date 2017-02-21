Ленинградские депутаты предложили лишить педофилов права на УДО
Депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области от фракции «Справедливая Россия» подготовили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым осужденные по «педофильским» статьям не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение
Депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области от фракции «Справедливая Россия» подготовили поправки в Уголовный кодекс, согласно которым осужденные по «педофильским» статьям не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Также региональные депутаты предлагают исключить возможность применения к педофилам сроков давности.
Проект федерального законопроекта подготовили справороссы Александр Перминов, Валерия Коваленко и Руслан Гайсин. Сейчас документ находится на рассмотрении Заксобрания Ленобласти, сообщает «КоммерсантЪ».
Авторы документа отметили, что в редакции Уголовного кодекса не содержатся нормы, исключающие условно-досрочное освобождение лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении детей и подростков. Таким образом, педофилы могут выйти на свободу досрочно.
Справороссы считают, что к совершившим насильственные действия по отношению к детям и подросткам также не должны применяться сроки давности преступлений.
Отметим, что ранее законопроект об отмене возможности применения сроков давности в отношении педофилов в Госдуму направила сенатор Елена Мизулина. Этот документ до сих пор не рассмотрен.