Противники передачи Исаакиевского собора РПЦ инициировали референдум
Инициативная группа жителей Санкт-Петербурга, которые выступают против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, намерены добиваться проведения общегородского референдума по данному вопросу
Инициативная группа жителей Санкт-Петербурга, которые выступают против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, намерены добиваться проведения общегородского референдума по данному вопросу.
В ходе собрания инициативной группы подписи под заявкой о референдуме поставили представители Российского творческого союза работников культуры, Санкт-Петербургского союза ученых, а также шестеро депутатов Законодательного собрания и лидеры движения «Открытая Россия».
Организаторы референдума предлагают вынести на голосование вопрос о юридическом статусе не только Исаакиевского собора, но и собора Спаса на Крови и Петропавловского собора.
Жителям северной столицы предлагается ответить на вопрос, согласны ли они, что три собора «должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности осуществления в них религиозных обрядов и церемоний», сообщает «КоммерсантЪ».
Отметим, что власти Санкт-Петербурга на все протесты граждан заявляют, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в собственность церкви является решенным.