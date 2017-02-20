В Нью-Йорке скончался постпред России в ООН Виталий Чуркин
В Нью-Йорке скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Чиновник скончался за день до своего 65-летия. Информацию о смерти Чуркина подтвердили в Министерстве иностранных дел России
В Нью-Йорке скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Чиновник скончался за день до своего 65-летия.
Источник «Интерфакса» в Министерстве иностранных дел РФ подтвердил информацию о кончине Виталия Чуркина.
«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», – говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Позднее стало известно, что причиной смерти Виталия Чуркина стал сердечный приступ.
Виталий Чуркин являлся постоянным представителем России при ООН с 8 апреля 2006 года.