«Почта России» разоблачила мошенников, отправлявших клиентам камни вместо смартфонов
Компания сообщила о разоблачении собственными силами группы мошенников, которые отправляли покупателям в посылках кирпичи и бутылки с водой вместо заказанных смартфонов и компьютеров
Государственная компания «Почта России» сообщила о разоблачении собственными силами группы мошенников, которые отправляли покупателям в посылках кирпичи и бутылки с водой вместо заказанных смартфонов и компьютеров.
В пресс-службе «Почты России» сообщили, что клиенты предъявляли претензии по поводу подмены дорогостоящего товара почтовому оператору. В ходе проверки по жалобам клиентов была выявлена мошенническая группа.
Злоумышленники открывали онлайн-магазины, где предлагали покупателям технику, компьютеры, ноутбуки и мобильные телефоны по ценам значительно ниже рыночных.
По данным службы безопасности «Почты», такие сайты работали не более месяца, но за это время мошенники успевали набрать заказов на миллионы рублей. Жертвами злоумышленников стали тысячи россиян.
При этом претензии за посылки с камнями вместо телефонов клиенты предъявляли почтовым работникам. В пресс-службе отметили, что все посылки сдавали получателям в закрытом виде без описи почтовых вложений.
«Почта России» направила в правоохранительные органы персональные данные отправителей и граждан, которые получали наложные платежи за подобные посылки.
Правоохранительные органы возбудили по материалам «Почты России» уголовное ело по статье «Мошенничество». Подозреваемыми числятся пять человек.