«Ловец покемонов» дошел до ЕСПЧ
Блогер из Екатеринбурга подал жалобу в которой считает, что его наказали за сомнения в независимости экспертной оценки его действий
В сентябре 2016 года Руслана Соколовского обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих в опубликованных им роликах на YouTube. По мнению экспертов, оскорбление формировалось через отрицание существования бога, основателей христианства, а также ислама. В качестве лингвистического признака оскорбления чувств верующих указывалось и слово «зомби» применительно ко Христу. Следствие в основном опиралось на лингвистическую экспертизу доцента Уральского государственного педагогического университета Юлии Тагильцевой. Кроме нее, в деле имеются два заключения ФСБ и материалы комплексной экспертизы сотрудников педуниверситета.
Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков поставил под сомнение беспристрастность Юлии Тагильцевой, которая, по его информации, сотрудничала с Центром по противодействию экстремизму (Центром «Э») МВД по Свердловской области, принимавшем участие в расследовании. С заместителем руководителя Центра Артуром Карапетяном, который был допрошен в качестве свидетеля, у Тагильцевой были совместные публикации. Таким образом, эксперт могла быть заинтересована в исходе дела, считает Бушмаков. Исходя из этого, адвокат написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных средств на сомнительную экспертизу.
Поначалу блогер Соколовский находился под домашним арестом, и в октябре следователь ходатайствовал о продлении этой меры пресечения. Однако затем представитель следствия, сославшись на новые записи блогера и нарушение режима, отозвал ходатайство о продлении домашнего ареста и попросил заменить его на заключение в СИЗО. Суд выполнил эту просьбу. Соколовский утверждает, что подобная мера была неадекватной совершенным им действиям и стала наказанием за огласку фактов сотрудничества Юлии Тагильцевой с Центром «Э». Он настаивает, что уголовное преследование и арест нарушает его права на свободное выражение своего мнения, что и отразил в поданной жалобе в Европейский суд по правам человека. Об этом газете «Ведомости» рассказал представляющий его в Страсбурге адвокат Дамир Гайнутдинов.
Между тем на прошлой неделе дело «ловца покемонов» передано в суд. Об этом сообщило управление Следственного комитета России по Екатеринбургу. Соколовский обвиняется в размещении в Интернете девяти роликов, в которых содержатся признаки разжигания розни. Семь из них, в том числе и нашумевший ролик об игре в Pokemon Go в Храме Спаса-на-Крови, эксперты оценивают как оскорбление чувств верующих. По словам адвоката Бушмакова, заключение Тагильцевой в деле осталось.
Встанет ли ЕСПЧ на сторону Соколовского? Профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов предупреждает, что подобная свобода выражения мнений, которую исповедует блогер, не выражает европейские ценности, а скорее противоречит им. Гололобов считает действия Соколовского провокацией. В настоящее время Европа также борется с преступлениями на почве ненависти и разжигания розни. Например, британская газета The Guardian недавно опубликовала обзор, согласно которому пользователи соцсетей получали за оскорбительные комментарии реальные сроки от месяца до трех.
Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев отмечает, что ЕСПЧ уже рассматривал подобные дела. Например, жалобу одного из эстонских порталов на то, что его оштрафовали за отказ удалить оскорбительные комментарии. ЕСПЧ нарушений в действиях власти не нашел. Однако, отмечает Коротеев, в случае с Соколовским имеет место выступление с жесткой критикой, а это ЕСПЧ вполне допускает.