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20 февраля 13:45

Роспотребнадзор подготовил советы для россиян, как не отравиться во время Масленицы

В России в понедельник, 20 февраля, началась масленичная неделя. В этой связи специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации, как вдоволь поесть блинов и не попасть в больницу с пищевым отравлением

Фото: magput.ru

В России в понедельник, 20 февраля, началась масленичная неделя. В этой связи специалисты Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации, как вдоволь поесть блинов и не попасть в больницу с пищевым отравлением.

В санитарном ведомстве рекомендуют гражданам при выборе уже готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

Упаковка должна быть целой и с отсутствием дефектов. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции, сообщают в Роспотребнадзоре.

Что касается блинов домашнего приготовления, то россиянам следует внимательно отнестись к выбору ингредиентов для теста и начинок. Так, при покупке яиц, муки, молока нужно обратить внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

Во время уличных гуляний в честь Масленицы россиянам советуют обратить внимание на то, соблюдает ли продавец блинов правила гигиены, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов, сообщает ИА Regnum.

Помимо этого, санитарные врачи напоминают россиянам о необходимости соблюдения личной гигиены и регулярном мытье рук перед едой. 

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