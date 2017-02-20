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20 февраля 11:43

Россия попросила у Египта широких полномочий для своих экспертов по безопасности

Предполагается, что в аэропортах Каира, Шарм-эль-Шейха и Хургады российские специалисты будут следить за досмотром пассажиров и багажа, охраной самолетов, а также получат доступ к системам видеонаблюдения

Российские власти в обмен на возобновление полетов в Египет попросили предоставить широкие полномочия для своих специалистов по безопасности в аэропортах этой страны. Предполагается, что в аэропортах Каира, Шарм-эль-Шейха и Хургады российские специалисты будут следить за досмотром пассажиров и багажа, охраной самолетов, а также получат доступ к системам видеонаблюдения.

Об этом говорится в межправительственном протоколе России и Египта, который был разработал Минтрансом РФ  и одобрен правительством. В функции российских сотрудников будут входить проверка операций по посадке пассажиров, загрузке багажа и обслуживанию самолетов в аэропортах Египта, сообщает «КоммерсантЪ».

Такие полномочия получит юридическое лицо, которое назначит Росавиация. Ведомство направило письма российским службам авиабезопасности с предложением рассмотреть возможность участия в контроле в египетских аэропортах.

В Росавиации отметили, что перевозчики из России и Египта смогут выполнять полеты между странами только при наличии соглашений с выбранными организациями.

При этом остается неясным вопрос об источниках оплаты труда российских экспертов по безопасности в египетских аэропортах. Финансирование могут возложить как на бюджет, так и на авиакомпании. В последнем случае пассажирам стоит готовиться к подорожанию билетов в Египет.

Эксперт по антитеррористической безопасности Максим Шингаркин отметил, что на организацию мер безопасности приходится около 10% в цене билета, а новые издержки могут увеличить ее на 5-7%.

Напомним, авиационное сообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения на Синайском полуострове пассажирского самолета компании «Когалымавиа». По данным ФСБ России, на борту самолета произошел взрыв бомбы. Взрывное устройство было заложено в самолет во время его подготовки к вылету в аэропорту Шарм-эль-Шейха.

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