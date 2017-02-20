Депутаты подготовили законопроект о «черных списках» авиапассажиров
Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект о «черном списке» авиапассажиров, принять который давно просят отечественные авиакомпании. Документ предлагает сформировать «единый реестр лиц», которым в случае дебоша на борту запретят полеты сроком на 3 года
Комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект о «черном списке» авиапассажиров, принять который давно просят отечественные авиакомпании. Документ предлагает сформировать «единый реестр лиц», которым в случае дебоша на борту запретят полеты сроком на 3 года.
Разработчики закона предлагают включать в «черный список» граждан, нарушивших «правила поведения на борту» и создавших «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц» либо допустивших «причинение вреда их здоровью», сообщает «КоммерсантЪ».
Формировать реестр пассажиров-дебоширов будут сами авиакомпании. Бортпроводники будут составлять протокол в отношении буйного пассажира, заверять его у командира экипажа и направлять документ в Росавиацию. Ведомство в свою очередь в пятидневный срок должно включить гражданина в «черный список».
Фигуранту «черного списка» запретят продавать билеты и регистрировать на рейсы в течение трех лет. При этом дебошир может добиться временного разрешения на полеты в случае поездки на лечение, на похороны близких родственников либо он возвращается из города, откуда можно добраться только самолетом.
Отметим, что российские компании давно просят власти принять закон о «черных списках» пассажиров в связи с частыми дебошами на борту. В некоторых случаях самолеты вынуждены совершать экстренные посадки в других аэропортах, что приводит к дополнительным расходам авиакомпаний.
Больше всех на введении «черных списков» пассажиров настаивало руководство авиакомпании «Аэрофлот». В компании объяснили свою позицию участившимися конфликтами между пассажирами и сотрудниками своего дочернего бюджетного перевозчика «Победы».
Например, последний инцидент произошел 10 февраля в аэропорту «Внуково». Опоздавший на рейс пассажир напал на сотрудника «Победы», который отказался вернуть ему деньги за несостоявшийся полет. В компании заявили, что вынуждены нанять частных охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров. В лоукостере предупредили, что это приведет к повышению цен на билеты.