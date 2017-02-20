Якутский похмельный синдром
«Благодаря» новой антиалкогольной компании и раньше являясь «проблемной», по итогам 2016-го республика выбилась в абсолютные лидеры по пьянству и заняла первое место по «пьяным» преступлениям
Хороший почин коту под хвост
Сама по себе компания идет не первый год – где-то тихо и не шатко, ни валко, где-то с громкими рекламными компаниями, но… тоже не шатко, ни валко. Сам по себе почин хороший – проблема алкоголизма в стране одна из главных.
На день сегодняшний компания просто как бы есть – горбачевских методов уже никто не использует, тем более, частично даже новая метода серьезно бьет по производителю. Российскому, в первую очередь – ибо наш нам важнее, чем их.
Еще лет шесть назад сам президент, комментируя промежуточные итоги компании, заявил, что, несмотря на все усилия по снижению потребления спиртного в стране, алкоголизм продолжает превращаться в национальное бедствие.
Да, были предприняты известные шаги – убраны «пьяные» торговые точки подальше от детских и учебных заведений, скорректирован временной режим продаж алкоголя. На программу «минимум», принятие не больше 8 литров в год на одну «грудь» государство выделило полмиллиарда рублей.
Но алкоголизм пока в стране не излечим. Убрали подальше от школ? 100-200 лишних метров до ближайшего магазина – не проблема. Запретили продажу алкоголя после 22 часов? Ну, так самогонные точки, раньше работавшие в среднем до 9 часов вечера, увеличили свой режим работы до 11-12 ночи, не говоря уже о тех, кто и раньше торговал «бодягой» круглосуточно.
Понятно, что и так понесшие убытки производители алкоголя, уступают самогонщикам не только в цене, но и во временных рамках. Самогонщикам-то никто не запрещает торговать после 22-х – несмотря на то, что торговать самогоном запрещено в принципе. Но стоит пройтись по улочкам-закоулочкам любого областного или районного центра, чтобы даже невооруженным взглядом заметить активные продажи «чачи» то тут, то там. Но, видимо, у правоохранителей, патрулирующих улицы, взгляд слишком невооруженный. Или дана установка – заниматься делами поважней. Поважней, чем спаивание народа дешевым «самограем». Ну, да ладно – в масштабах все страны за раз проблему не обсудишь. Посмотрим один отдельно взятый регион…
А по утру они проснулись…
Якутия еще с советских времен была «пьяным» регионом – на душу населения, естественно, а не на квадратный километр. Больше всех потребляя водки республика является одной из самых незаселенных территорий – так что, если бы «литр потребления» мерили на квадратуру, Якутия вообще была бы трезвенницей.
Но ею республика не была раньше, не стала и сейчас – несмотря на действующую здесь антиалкогольную программу. Нет, не будем спорить, что прогресс есть. Согласно рейтингу трезвости российских регионов, который проводит Экспертно-аналитический центр при Общественной палате совместно с федеральным проектом «Трезвая Россия», Якутия за 2016 год заняла 34-е место. По сравнению с 71-м местом 2015 года – явный прогресс.
Только верить всем статистикам безоглядно – неправильно в корне. Тем более, статисты официальные чаще всего при своих подсчетах используют официальные же цифры продаж в официальных торговых точках. А доля «неофициальных» продаж в разных регионах варьируется от 5 до 25% - и чем дальше регион от столиц, мегаполисов, тем процент выше. Насколько далеко Якутия от столиц, легко понять, взглянув на карту России.
Тем более, есть еще одна официальная статистика, на этот раз от МВД. По их данным, в сравнении с 2015-м, в году прошедшем число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении, увеличилось на 24,7%, то есть, на четверть, а среди всех преступлений вообще, совершенных на территории республики в прошлом году, «пьяные» уголовнонаказуемые злодеяния легко перешагнули 50-процентный рубеж, остановившись на отметке 57,8%. То есть, из каждых ста преступлений в Якутии в 2016-м почти 60 совершались под «мухой».
А еще есть очень печальная статистика территориального органа Федеральной службы госстатистики – по их данным в регионе за 2016 год смертность от случайных отравлений алкоголем выросла более чем в два раза: с 42 случаев в 2015 году до 87 в 2016-м. И это на фоне сокращения общей смертности в Якутии с 8233 случаев до 8052.
И эти цифры как раз говорят о том, что жесткий режим по отношению к легальным производителям и продавцам алкоголя развязал руки отечественным (не всегда, кстати) бутлегерам, заполонившим республику дешевым пойлом, от которого не только люди травятся, но и настолько тупеют, что без причины хватаются за ножи, топоры и молотки, убивая и калеча, в том числе, и близких людей.
Правда, глава местного Росалкоконтроля Матвей Лыткин попытался защитить программу по отрезвлению Якутии, прокомментировав безрадостные цифры от МВД – многие виды преступлений идут на спад, зато идет рост «пьяного» вождения – за счет этого увеличивается процент пьяных преступлений в целом.
Водку в раковину?
Слабенький «отмаз», как мне видится. Несмотря на то, что антиалкогольная компания в республике рекламируется очень мощно, ощутимых сдвигов нет. Не зря же член координационного совета при главе Якутии по вопросам трезвого и здорового образа жизни и активного долголетия Каиргли Жумагазиев настаивает на проведении референдума и в республике и в стране в целом, в котором главным вопросом будет еще большее удаление точек продаж спиртного от учебных и социальных учреждений на большее, чем сейчас. Расстояние – вплоть до 3 километров. А целью всего трезвеннического движения он называет полный запрет продажи спиртного по республике и по всей России.
Что ж – заявление смелое… Как считаете – выполнимо оно или нет? Пусть не во всей стране – скажем, в отдельно взятой республике Якутия? Приведу два сюжета, вроде бы как между собой никак не связанных. В начале декабря 2016-го Якутская территориальная избирательная комиссия отказала активистам трезвости в проведении референдума – причем, рассмотрение вопроса «по существу» заняло всего четверть часа, после чего председатель комиссии Алла Самойлова попросила было засобиравшихся по домом коллег задержаться: «Есть еще один вопрос – на этот раз важный». Действительно важный – на носу Новый год и чиновница настоятельно попросила работников ТИК не задерживаться с внесением 3,5 тысяч рублей с человека на… проведение корпоратива. Нужны комментарии?