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20 февраля 00:27

Московский метрополитен сократит две тысячи «бабушек у эскалатора»

В московском метрополитене будет упразднена должность дежурного у эскалатора, который следит за безопасностью на «двигающихся лестницах». К апрелю текущего года планируется сократить 2 тысячи дежурных

Фото: metro-photo.ru

В московском метрополитене будет упразднена должность дежурного у эскалатора, который следит за безопасностью на «двигающихся лестницах». К апрелю текущего года планируется сократить 2 тысячи дежурных.

В метрополитене объяснили упразднение должности дежурного у эскалатора проводимой реорганизацией, в рамках которой обязанности по обеспечению безопасности на эскалаторе будут переложены на персонал движущихся лестниц - машиниста эскалатора и помощника.

Предполагается, что механики будут в свободное от ремонта эскалаторов будут сидеть в будках дежурных вместо привычных для пассажиров «бабушек».

Часть попавших под сокращение будет переведена на другие должности в метро. Остальные будут уволены.

По данным «Открытой России», сразу после новогодних каникул в профсоюз работников столичной подземки стали поступать жалобы от дежурных, которые пожаловались на трудности при переводе на другие должности.

«Дежурные у эскалаторов начали обращаться к нам по поводу того, что их не хотят переводить на другие должности, а просто сокращать. Им дали два месяца, чтобы они или подобрали себе другую должность, или их просто сократят», - сообщил замглавы профсоюза Василий Шеляков

В профсоюзе отметили, что руководство метрополитена обязано трудоустроить сокращаемых сотрудников или предложить им рабочие места на выбор. «Если руководство метро не будет относиться с своим работникам так халатно, то никто не останется без работы», - отметил Шеляков.

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