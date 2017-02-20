Российские власти официально признали паспорта граждан ДНР и ЛНР
В указе главы государства говорится, что паспорта ДНР и ЛНР признаются в России «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании общепризнанных принципов и норм международного гуманитарного права
Россия официально признала паспорта граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В указе главы государства говорится, что паспорта ДНР и ЛНР признаются в России «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании общепризнанных принципов и норм международного гуманитарного права.
В Кремле отметили, что указ будет действовать «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».
Президент Украины Петр Порошенко, комментируя указ Владимира Путина, заявил, что он противоречит минском договоренностям. «Это еще одно доказательство того, что Россия является оккупантом», - заявил украинский президент.
В посольстве США в Киеве назвали указ о признании в России паспортом ДНР и ЛНР «тревожным». Американские дипломаты также заявили, что указ г-на Путина противоречит минским договоренностям.