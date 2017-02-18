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Общество
18 февраля 15:38

Адвокат Дидье Маруани будет добиваться возбуждения дела против Филиппа Киркорова о ложном доносе

Российскому певцу Филиппу Киркорову может грозить уголовная ответственность в виде 6 лет лишения свободы за ложный донос в отношении лидера французской группы Space Дидье Маруани

Фото: theins.ru

Российскому певцу Филиппу Киркорову может грозить уголовная ответственность в виде 6 лет лишения свободы за ложный донос в отношении лидера французской группы Space Дидье Маруани. В настоящее время адвокат Маруани добивается отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ложного доноса в отношении своего клиента. Соответствующую жалобу юрист направил в Тверской суд.

«Мы считаем, что постановление должно быть отменено и возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ, регламентирующей ответственность за заведомо ложный донос, сопряженный с фальсификацией и искусственным созданием доказательств обвинения и предусматривающей уголовную ответственность до 6 лет лишения свободы», - рассказал Трунов, слова которого приводит «Национальная служба новостей»,

Игорь Трунов добавил, что  ходе проверки были выявлены доказательства того, что Филипп Киркоров и его сообщники «умышленно ввели следствие в заблуждение».

Кроме того, в истории с подозрениями в адрес Дидье Маруани в якобы вымогательстве у Филиппа Киркорова есть признаки сговора. Адвокат пояснил, что телефонные хулиганы (пранкеры) Вован и Лексус, которые разыграли французского музыканта от имени Киркорова, на самом деле являются сотрудниками телекомпании НТВ и организовали провокацию. Пранкеры согласовали «розыгрыш» со своим руководством и находились в приятельских отношениях с адвокатом Киркорова Александром Добровинским. «Находясь в сговоре с группой лиц, они умышленно сфальсифицировали доказательства обвинения и после этого сделали заявление в правоохранительные органы», - рассказал Игорь Трунов.

Напомним, история с участием Филиппа Киркорова и Дидье Маруани началась с того, что французский музыкант обвинил российского исполнителя в плагиате. Музыкальные эксперты Франции и России пришли к выводу, что 41% песни Киркорова «Жестокая любовь» позаимствован из композиции Symphonic Space Dream группы Space. Маруани подал иск к Киркорову о нарушении авторских прав.

Спустя некоторое время Игорь Трунов сообщил, что стороны договорились подписать мировое соглашение. Однако когда Маруани и Трунов прибыли в отделение Сбербанка на встречу с Филиппом Киркоровым и его адвокатом Александром Добровинским, их ждала полиция.

Маруани и Трунова задержали на основании заявления о вымогательстве миллиона евро, которое в полицию подал Киркоров. В ответ французский музыкант обвинил Киркорова в ложном доносе.

Московская полиция отказалась возбуждать дело о вымогательстве и принесла свои извинения французскому музыканту за незаконное задержание.

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